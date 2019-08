Salvini:il Tar deve difendere i confini

"Faremo di tutto per sventare un accordo truffa Pd-M5S". Cosìa un comizio della Lega a La Spezia. "Il governo che vorrei ha come priorità il taglio delle tasse per gli imprenditori e i lavoratori",ha ribadito rivolgendosi ai contestatori. E insiste:"Andiamo al voto. Sui migranti: "Solo in Italia" accade che "una nave di una Ong spagnola è in acque maltesi e un giudice del Tar del Lazio dice chesbarcare in Italia. No a sbarco a chi pretende di portare clandestini sempre e solo in Italia. Tar difenda".(Di mercoledì 14 agosto 2019)