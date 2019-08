Macerata | bambino di 9 anni travolto e ucciso da un' auto davanti alla madre «È stato

Macerata - bambino di 9 anni travolto e ucciso da un’auto : il corpo trascinato per metri : Tragico incidente a Passo San Ginesio, nella provincia di Macerata. Un bambino di nove anni che si trovava nel piccolo centro marchigiano per le vacanze stava passeggiando quando improvvisamente è sfuggito al controllo della madre ed è stato investito da un'auto. L’automobilista non si è accorto subito dell’impatto.