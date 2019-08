Ma la proposta di Salvini è realizzabile?

Matteo Salvini esce dal Senato e gela Di Maio : "Non siamo al mercato del pesce". M5s - proposta indecente : "Abbiamo accettato la sfida del taglio dei parlamentari. Adesso vediamo cosa farà Di Maio". Matteo Salvini, uscendo da Palazzo Madama dopo il voto sulla calendarizzazione della sfiducia a Giuseppe Conte (che resterà il 20 agosto e non il 14, come chiesto dal centrodestra), ha commentato così la moss

proposta Salvini - M5S : ritiri sfiducia : 19.11 "L'unica cosa che non ci intimidisce è andare al voto". Così Patuanelli,M5S "La calendarizzazione della crisi a domani l'abbiamo osteggiata per rispetto a Conte che è ancora premier". Sulla Proposta di Salvini: "Il ministro ha tolto qualsiasi valenza politica al dibattito in corso. Il taglio dei parlamentari è possibile solo se La Lega ritira la sfiducia a Conte, quindi o Romeo ritira la propo- sta della Lega o noi continuiamo sulla ...

Il no del Cav. a Salvini e la proposta di Renzi al M5s : Queste sono valutazioni che potrebbero essere interessanti e comunque dovete averle chiare in mente per affrontare le complesse conversazioni a cena di questi tempi. Salvini non è riconosciuto come capo assoluto del centrodestra, Forza Italia riesce a mantenere uno spazio autonomo e questo è molto s

Giustizia - Salvini : “Bonafede? Sua riforma è acqua. Lega ha proposta incisiva” : Il ministro Bonafede “ci mette pure la buona volontà” ma la sua “cosiddetta riforma della Giustizia è acqua”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta Facebook criticando la bozza che andrà in Cdm sottolineando che serve una riforma “vera, imponente, storica e decisiva”. Questo testo, aggiunge, “non è quello che gli italiani si aspettano”. Salvini ha bocciato su ...

Lega-Russia - Di Maio : “Conte in Aula? Generoso. Salvini doveva esserci - ma basta divisioni”. Poi la proposta del taglio del cuneo fiscale : Dopo che Conte ha smentito le ricostruzioni di Salvini durante l’informativa al Senato sul ruolo e le presenze in Russia di Savoini, dopo le mancate informazioni date dallo stesso leghista a Palazzo Chigi e la decisione – poco apprezzata dal premier – del M5s di non presentarsi a Palazzo Madama, Di Maio sceglie invece di non insistere sul caso Russia-Lega: “Se Salvini deve venire in Aula dopo le parole di Conte, anche a ...

Flat tax : la proposta di Salvini anticipa la manovra - ma scatena l'ira di Conte : La Lega vorrebbe una manovra economica anticipata, con punti definiti entro tempi brevissimi (magari prima della fine dell'estate) e per questo motivo, il ministro dell'interno Matteo Salvini, ha organizzato un tavolo con le parti sociali al Viminale. Durante l'incontro, l'ex sottosegretario Armando Siri ha presentato la Flat tax (da lui ideata). L'iniziativa, però, non è piaciuta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, davanti ai ...

Conte : Fontana ministro per gli affari Ue? accetto proposta Salvini : Premier Conte: "Mi e' stato proposto il ministro Fontana, sono ben lieto di accettare la sua proposta" per gli affari Ue.

Autonomie - Salvini : “Parlamento potrà modificare testo” ma è fumata nera. Lezzi : “proposta che rispetti Costituzione” : “Il mio testo è pronto da mesi. Il Consiglio dei ministri dovrà approvare un’intesa che dovrà poi essere sottoposta alle Regioni, perché sono le Regioni ad esser protagoniste: devono dire si o no. Poi il Parlamento potrà discutere. Ci sono le commissioni che possono approfondire, suggerire, modificare. Ma se dal Cdm non esce un testo, di cosa stiamo parlando? L’importante è che esca un testo”. Così il vicepresidente del ...

Un bollino blu per le discoteche virtuose. L'ultima proposta di Matteo Salvini : Un "bollino blu" per le discoteche davvero sicure, "di modo che i genitori sappiano dove vanno i loro ragazzi". Questa l'idea annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini al Viminale al termine dell'incontro con le associazioni dei gestori dei locali da ballo. "Stiamo definendo un protocollo che sarà pronto la prossima settimana - ha spiegato il ministro - e che premierà chi garantisce più controlli, ...

Salvini candidato al Nobel per la pace : la proposta arriva dalla Germania : Beatrix Von Storch, vice-capogruppo di Alternative fur Deutschland (da ora A.F.D.) al Parlamento federale tedesco ha candidato il ministro degli Interni italiano, nonché senatore, vice-premier del Governo Conte e leader politico della Lega, Matteo Salvini, al premio Nobel per la pace per l'anno in corso. Le motivazioni 'In qualità di capo del Viminale - spiega la politica tedesca - il ministro degli interni Matteo Salvini ha dato il suo enorme ...

