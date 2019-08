Compra un biglietto della lotteria pensa di non aver vinto nulla ma poi succede qualcosa

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Un ragazzo di 24 anni, Andrew Hunter, in Georgia, avevato une, dopolo controllato, ha visto che non avevae lo ha buttato tra i rifiuti mentre era al lavoro presso la catena “Taco Bell”. Mentre rimetteva ordine nel locale ilè venuto fuori e lo ha controllato meglio. A quel punto si è accorto chel’aveva vinta anche se pochi dollari. Si è recato nella ricevitoria dove gli hanno proposto, invece di prendere quei pochi spiccioli, di usarli per acquistare altri tre biglietti. Il ragazzo che sulle prime non era daccordo si è lasciato convincere e quando ha controllato i suoi biglietti si è accorto che aveva250.000 dollari Il ragazzo ha così dichiarato: “Non mi sarebbe mai passato per la testa dire un altro, se non avessi tirato il primo fuori dalla spazzatura”

