Via il menù alla carta | la nuova moda dei ristoranti di lusso è il menù degustazione - o

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 13 agosto 2019) Fra le tante abolizioni (abolizione del contante, abolizione dei cassonetti…) che ritmano la riduzione in schiavitù dell’uomo contemporaneo c’è l’abolizione del. Non neinormali, o almeno non ancora, ma neidove i ricchi masochisti vedono le stelle: i

FerraraFratelli : Menu di Ferragosto senza cottura: dall'antipasto al dolce - Lordskary : Ma dico io, almeno il vecchio lavoro che ti avevo fatto e non funziona più perché sono andato molto più avanti, dic… - pickyfork : RT @InfoCommercioPA: SCOPRI IL NOSTRO FANTASTICO MENU'! ???????? Squisitos Panineria Ti aspettiamo in Via Discesa dei… -