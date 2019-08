Venezia | condannato per danno erariale l’archistar Santiago Calatrava

Venezia - archistar Calatrava condannato a risarcire 78mila euro per gli extra-costi del quarto ponte sul Canal Grande : Santiago Calatrava è stato condannato dalla Corte dei conti di Venezia, in appello dopo l’assoluzione in primo grado, a pagare 78.000 euro per danno erariale nella realizzazione del ponte della Costituzione. L’architetto catalano ha disegnato e progettato il discusso quarto ponte sul Canal Grande a Venezia, costato 11,6 milioni di euro a fronte dei 7 milioni previsti. La sentenza parla di una “macroscopica negligenza”. L’architetto ...