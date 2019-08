LG registra i marchi V60S e K50S in Corea | nuovi smartphone in arrivo | magari all’IFA

Il marchio "Nights Dream Wheel" è stato registrato da SEGA in Giappone : SEGA ha registrato il marchio Nights Dream Wheel in Giappone. Il marchio potrebbe essere correlato alla serie di SEGA Nights, ma a quanto pare non c'è ancora nulla in via di sviluppo.Il primo capitolo della serie fu pubblicato nel 1996 per SEGA Saturn, seguito da una versione per PlayStation 2 uscita nel 2008 ed approdata successivamente su Xbox 360, PlayStation 3 e PC nell'ottobre del 2012. Infine un sequel intitolato Nights: Journey of Dreams ...