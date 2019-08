Renzi prepara “Azione civile” Pronta la rottura nei gruppi dem

Bologna - prosegue la preparazione : diffeRenziato per Dijks : prosegue la preparazione estiva del Bologna, che domani affronterà in amichevole lo Schalke 04 alle ore 18. Sul campo di Neustift la squadra ha svolto esercitazioni atletiche e poi tattiche sulla fase difensiva e offensiva. In seguito, lavoro sul possesso palla, scambi in velocità e partitella a metà campo 7 contro 7. Dopo la contusione di venerdì, Mitchell Dijks farà qualche giorno di allenamenti differenziati.L'articolo Bologna, prosegue ...