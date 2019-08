“Lotterò per lui” Paola Caruso | la triste dichiarazione a un anno dalla nascita del

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2019)è una mamma felice: l’amore di suo figlio le riempie la vita di gioia. Ma c’è qualcosa che proprio non le va giù. Il padre di suo figlio, Francesco Caserta, non collabora minimamente al mantenimento del figlio Michele. E laè davvero stanca di fare tutto da sola. La ex Bonas di Avanti un altro e l’imprenditore si sono lasciati poco dopo che lei aveva scoperto di essere incinta e da allora si sono spesso scontrati via social. Caserta non ha mai conosciuto il figlio e non ha alcuna intenzione di farlo, almeno questo è quel che sembra dall’esterno., forse per far crescere suo figlio con un padre, aveva provato più volte a riavvicinarsi a Caserta. Gli aveva lanciato appelli, per esempio. Ora, però, è stufa. E sembra decisa a farsi valere in altro modo. Ma come stle cose trae Francesco Caserta? Lo ha raccontato la showgirl al settimanale ...

