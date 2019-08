Inter | grande entusiasmo | si va verso i 50 mila spettatori per l’esordio con il Lecce

Boxe - Fiordigiglio sfida Eggington per l’Internazionale IBF. Boschiero vuole la cintura - Morello la difende : grande serata a Firenze : La grande Boxe sta per tornare dopo la pausa estiva, l’appuntamento è per giovedì 19 settembre alla Tuscany Hall di Firenze dove andranno in scena alcuni incontri di primissimo piano. La manifestazione organizzata dalla Opi Since 82 e da Matchroom Boxing Italy, trasmessa in diretta streaming su DAZN, prevede come piatto forte il confronto tra Orlando Fiordigiglio e Sam Eggington: il pugile aretino (31 vittorie, 2 sconfitte) dovrà difendere ...

Ciclismo - Europei 2019 : un grande Festival dei velocisti. Presenti i migliori sprInter del mondo : Viviani - Groenewegen e Ackermann le stelle : Sarà una sfida a velocità altissime. C’è grandissima attesa per domenica: ad Alkmaar (Olanda) andrà in scena la prova in linea degli élite uomini per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su strada. Forse mai come quest’anno, da quando si riassegna il titolo del Vecchio Continente, c’è una gara che si preannuncia così equilibrata: tantissimi i possibili protagonisti, senza un favorito d’obbligo. A favorire tutto ciò è ...

Intervista – Mario Biondi : «Continuo a sognare in grande - Il Jazz è viaggiare sul palco senza rete di sicurezza» : «La mia terra, la Sicilia, ho dovuto lasciarla presto perché per anni ho girato l’Italia in auto per suonare ovunque ci fosse la possibilità». La chiacchierata con Mario Biondi inizia così ripercorrendo le tappe di una gavetta musicale, costituita da tasselli preziosi e faticose salite, distante dai clamori facili delle piattaforme streaming e dei social network dall’hashtag facile. Quella dell’autore di “This what you ...

L’uomo del giorno – Stefano Sensi - Inter grande opportunità : è l’anno della consacrazione? : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata al neo centrocampista dell’Inter Stefano Sensi, che compie 24 anni. Dopo aver fatto intravedere ottime cose al Sassuolo, il calciatore è atteso adesso dal definitivo salto di qualità in una big del calcio italiano come l’Inter. E’ un po’ un tuttofare del centrocampo, potendo spaziare dal mediano davanti alla difesa alla mezzala o ...

Luigi Lonigro : "Tra noi distributori sinergia importante - una grande squadra per il cinema" | L'InterVISTA : Il direttore di 01 Distribution, da due anni presidente dei distributori Anica, ha messo in campo il progetto 'Moviement'...

Man In Black International - Chris Hemsworth e Tessa Thompson di nuovo insieme sul grande schermo. Ecco perché non sentiremo la mancanza di Will Smith : Siamo al quarto lungometraggio dedicato agli agenti in nero. Nel nuovo capitolo di Man In Black International, Chris Hemsworth e Tessa Thompson di nuovo insieme sul grande schermo, sono una coppia che funziona o meglio, sembra proprio non voler funzionare ed è questo che piace al pubblico in sala. I due non sono nuovi a battibeccarsi davanti alla macchina da presa. Se vi state chiedendo dov’è che li avete visti l’ultima volta, è stato in ...

Inter - obiettivo Rakitic : sarebbe il grande colpo a centrocampo : L'Inter si sta muovendo sul mercato e vuole completare la rosa al meglio seguendo le richieste del tecnico Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea in conferenza stampa ha dichiarato che c'è ancora tanto da fare, sia in entrata che in uscita. La necessità riguarda l'arrivo di due attaccanti, poi i dirigenti penseranno a sfoltire la rosa per chiudere la sessione estiva di calciomercato con un ultimo colpo a centrocampo. Infatti si punta ad un ...

Inter - Milinkovic-Savic potrebbe essere il grande colpo per completare la squadra di Conte : L'Inter è sicuramente una grande protagonista di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno già messo a segno quattro colpi fino a questo momento e sembrano vicini anche agli acquisti di Edin Dzeko e Romelu Lukaku per completare il reparto avanzato. Una volta chiuse anche queste due operazioni la società nerazzurra si concentrerà esclusivamente sulle cessioni, visto che c'è la necessità di sfoltire una rosa. Una volta successo ...

Jason Momoa - il grasso - Internet e la grande illusione : Dopo aver girato Aquaman, Jason Momoa ha ripreso chili. Era successo anche a Gerard Butler dopo aver girato 300, a Chris Pratt dopo Guardiani della Galassia. Non parliamo di Christian Bale, perché è pazzo. Momoa è alto 1,93 e le sue guardie del corpo, vicino a lui, sembrano dei passerotti. A questo si aggiunga la massa corporea di un giocatore di rugby. Non appena le foto hanno fatto il giro del web, la folla è insorta deridendolo. Gli ...

Inter - il grande obiettivo a centrocampo potrebbe essere Milinkovic-Savic : L'Inter sta attuando una vera e propria rivoluzione in questa sessione di calciomercato, come era facilmente preventivabile nel momento in cui i nerazzurri hanno annunciato il loro nuovo allenatore, Antonio Conte. Il tecnico vuole fare il salto di qualità rispetto a quanto visto negli ultimi anni e il club sta cercando di accontentare le sue richieste. Sono stati ufficializzati già quattro acquisti con gli arrivi di Diego Godin, Stefano Sensi, ...

Wimbledon – Serena Williams pensa alla finale : “il record non mi Interessa - la mia è una grande carriera. Halep da non sottovalutare” : Serena Williams pensa alla finale di Wimbledon: la tennista americana non si fa distrarre dal pensiero del record di Margaret Court e spiega di non sottovalutare Simona Halep Serena Williams ha raggiunto per il secondo anno consecutivo la finale femminile di Wimbledon. L’anno scorso una super Angelique Kerber le ha negato la vittoria e il raggiungimento del record di Slam di Margaret Court. Agli US Open fu Naomi Osaka a negarle ...

Barella all’Inter - Tardelli : “è un grande colpo” : L’Inter ha piazzato il colpo Barella, si tratta di un innesto fondamentale per il centrocampo di Antonio Conte, è dello stesso avviso anche Marco Tardelli che benedice l’arrivo dell’ormai ex Cagliari in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Barella è un astro nascente del nostro campionato, uno dei giovani più forti a livello europeo. È cresciuto molto nelle ultime stagioni, dimostrando di ...

Ariana Grande ha parlato degli ex Mac Miller e Pete Davidson nell’ultima Intervista : Come sempre, con molta sincerità The post Ariana Grande ha parlato degli ex Mac Miller e Pete Davidson nell’ultima intervista appeared first on News Mtv Italia.