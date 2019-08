Gazzetta | Icardi si è promesso alla Juve

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2019)sono promessi sposi secondo ladello Sport. Il giornale sportivo è certo che l’attaccante argentino non abbia nessuna altra voglia se non quella di congiungersi alle vecchia signora. Ma per fare questo Mauro deve aspettare, aspettare che i bianconeri abbiano piazzato Dybala, Higuain e altri 5 esuberi, prima di poter pensare ad un accordo. Ma come tutti i romanzi, quello diriserva sorprese e colpi di scena e Mauro teme di trovarsi impreparato. il tempo passa e l’Inter continua a insistere affinché Mauro e signora valutino le altre offerte che sono arrivate. Sembra strano, eppureè in mezzo al fuoco nemico di Inter e. I bianconeri hanno bisogno di piazzare innanzitutto Dybala, ma anche Higuain e Mandzukic, per sfoltire la rosa e per fare cassa. Il loro progetto infatti è quello di reinvestire i soldi ottenuti dcessione di Paulo ...

Gazzetta_it : In #primapagina sulla Gazzetta: - #Juventus e #Icardi, promessi sposi - #Dovizioso, che impresa! - #Viviani, oro al… - forumJuventus : [GdS] Dybala all'Inter per Icardi? Paratici non intende cedere l'argentino ai nerazzurri specialmente dopo la quere… - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi Da Icardi a Stéphanie Frappart, la prima donna a 'fischiare' una finale mas… -