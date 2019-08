È finita davvero tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè Svelato il ruolo di Giorgio

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 12 agosto 2019) Amore finito traDe, ora è tutto ufficiale, i due si sono lasciati. S’erano incontrati, piaciuti e innamorati durante il Grande fratello 2019 condotto da Barbara D’Urso ma la loro relazione non è riuscita a sopravvivere all’estate nonostante l’evidente passione travolgente che li legava. A proclamarlo ufficialmente è lo stessoche, attraverso Instagram, ha dichiarato pubblicamente la fine della storia: “Mi sembra giusto informarvi che la storia conè giunta ormai al capolinea. Ho preso questa decisione una settimana fa (…) Ci ho provato, mi sono illuso che l’amore possa cambiare le persone” ha scritto il modello napoletano che precedentemente aveva accusato la sua (ormai ex) fidanzata anche di “aggressioni, tradimenti e parolacce”. La chicca, in fondo al messaggio, è lo ...

