Una maglietta scatena la Cina contro Versace

Valeria e papà Oscar - stretti in Una maglietta a pochi metri dal "sogno americano" : Non aveva ancora compiuto due anni Valeria, quando insieme al suo papà Oscar è annegata nel Rio Grande. C’era anche la mamma Tania, 21 anni, che non se l’è sentita di guadare il corso d’acqua, troppa la corrente. Così è rimasta sulla riva a guardare sua figlia e il suo “sequito” portati via e scomparire nel fiume.Non sono riusciti ad arrivare insieme alla meta Oscar, Tania e ...