Forse non lo sai | ma tuo figlio ti ha scelto per essere sua madre

Fonte : dilei

(Di domenica 11 agosto 2019) Il legame traè qualcosa di speciale e magico che va oltre la capacità di comprensione umana. Si tratta di un rapporto senza limiti, una connessione che viene stabilita tra le parti ancora prima della nascita. Non è un caso se il sesto senso delle mamme, nei confronti dei propri piccoli, è davvero infallibile. La maternità è un’esperienza unica così come lo diventa tutto quello che accade dopo la nascita di un: lui vi renderà felice, con la sua sola presenza. A voi, il compito di insegnarvi la vita, questa esperienza meravigliosa. Ci saranno giorni in cui probabilmente le incomprensioni prenderanno il sopravvento, come non pensare alla fase di ribellione in età adolescenziale che tutti abbiamo vissuto? Vostroperò vi amerà sempre, anche quando apparentemente farà finta che non è così, perché la sua età e il branco glielo impediscono. I vostri bambini non ...

