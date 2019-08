Caso Epstein | I reali pregano per il principe Andrea

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Roberta Damiata Con il suicidio disi aggrava la posizione del, accusato da una vittima di aver avuto rapporti con una minorenne. E mentre infuria la polemica tra Londra e New York stamattina ilera alla messa della domenica insieme a tutti isi radunano intorno al, e lo fanno insieme alla Regina Elisabetta e alla figlia Beatrice che stamattina errano con lui alla messa della domenica, il giorno il giorno dopo che il suo passato è tornato a perseguitarlo con il suicidio del pedofilo miliardario Jeffrey. Ilera seduto in macchina accanto alla Regina e di fronte aveva la figlia maggiore Beatrice mentre andavano in chiesa a Balmoral, ben sapendo che questa non sarà una domenica come le altre, perchè molto probabilmente ci sarà un’inchiesta che vedrà coinvolto ilper sua amicizia con ...

Agenzia_Ansa : Virginia Robert Giuffre, testimone chiave nel caso #Epstein, racconta di essere stata costretta minorenne, ad avere… - gloriaoriana : RT @GavinoSanna1967: Se la notizia della cremazione immediata di Epstein fosse vera mancherebbe solo la sparizione di tutti gli atti dell'i… - FvgDaniele : RT @GavinoSanna1967: Se la notizia della cremazione immediata di Epstein fosse vera mancherebbe solo la sparizione di tutti gli atti dell'i… -