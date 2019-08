Rimini | il consigliere leghista Carlo Grotti travolge un imam sulle strisce | tragica

Imam Rimini travolto sulle strisce pedonali da un consigliere della Lega : “Prego per lui” : Il consigliere comunale della Lega Carlo Grotti ha travolto sulle strisce pedonali a Rimini Omar Faruk, bangladese di quarantanove anni guida del centro islamico riminese. “L'ho visto all'ultimo momento, ho cercato di frenare, ma non ci sono riuscito”, ha raccontato sotto choc. Il ferito è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena.Continua a leggere

Consigliere leghista investe sulle strisce l'imam di Rimini : Omar Faruk è in prognosi riservata al Bufalini di Cesena. Carlo Grotti sotto choc: "Una fatalità. Prego per lui"

"Bastardo fascista - ti sfondo". Paura per l'ex consigliere che denunciò i cRimini dei partigiani : Elena Barlozzari Sfiorata aggressione per l'ex consigliere di Noli, Enrico Pollero, che si è battuto per intitolare una targa a Giuseppina Ghersi, la bimba uccisa dai partigiani. Lui: "Rifarei tutto" Continua a pagare il prezzo d’aver riportato a galla una storia scomoda, Enrico Pollero, 63 anni, ex consigliere comunale di Noli, nel Savonese. I suoi guai sono iniziati assieme all’interpellanza che ha fatto da apripista alla ...