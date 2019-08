MotoGP | GP Austria 2019 | come vedere la gara gratis e in chiaro su TV8 Orario | programma

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) Domani alle ore 14.00 (diretta televisiva su SKY Sport/HD) andrà in scena il GP d’, dodicesimo round del Mondialedi. Sul tracciato di Spielberg si preannuncia una corsa palpitante in cui il despota di quest’annata Marc Marquez andrà a caccia del settimo successo stagionale, desideroso di porre il marchio su una pista sulla quale non ha mai vinto. Il circuitoco è il fortino della Ducati: nelle tre edizioni disputate sono arrivate tre vittorie della Rossa. Andrea Dovizioso cercherà di continuare la tradizione positiva, dovendo però badare a Marquez ma anche ad altri piloti. Ci si augura che tra questi vi possa essere Valentino Rossi, in cerca di un podio e di sicurezze sulla Yamaha. Sulla carta, il layout non è troppo adatto alla M1 ma vedremo in, GPlae insu TV8.e ...

