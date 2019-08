Ani | capo di Open Arms | Se salvare vite è reato io sono un trafficante

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Francesca Bernasconi Ilmissione diè decisa ad attraccare in un porto sicuro: "Non abbiamo violato nessuna legge" "Sein pericolo è un crimine, iouna". A dirlo è Ani Montes Mier, 31enne adella missione di, la nave che lo scorso primo agosto ha soccorso 121 migranti in mare. Dopo Pia Klemp e Carola Rackete, il nuovo volto delle Ong è una ragazza spagnola, un ex bagnina in Asturia, che ormai da 4 anni viaggi a bordo delle navi di: "La mia vita è cambiata per sempre- ha raccontato la 31enne a Repubblica- Significa che non posso, né voglio tornare alla mia vechia vita. Da quando ho conosciuto la vita reale, ho realizzato tutti i privilegi che ho avuto". E per lei, salire su quelle navi "è la cosa migliore che mi sia capitata. Aiutare le persone in stato di necessità è quello che ogni essere umano deve fare. ...

