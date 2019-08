Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2019) Secondo una ricerca effettuata da Calcio e Finanza, nei cinque principali campionati europei una maglia personalizzata con nome e numero costa in media circa 92 euro. Le più care sono ledellaA, che si aggirano, in media, intorno ai 100 euro. Le più economiche, quelle della Premier League, ferme a 82 euro circa. In Italia il prezzo più basso è quello della maglia dell’Atalanta (85 euro), mentre il più alto è appannaggio della(114 euro). Per le divise di Napoli e Juventus si spendono circa 99 euro. Per quelle dell’Inter e della Roma 111 euro. Poco meno per la maglia del Milan: 110 euro. I numeri dellaA sono nettamente superiori a quelli del resto d’Europa. La Premier, come anticipato, è la più economica, in quanto a. Il costo medio della sola maglia non supera i 65 euro poi ci vogliono 17 euro per personalizzarla. Per un ...

napolista : Personalizzazione maglie: la Serie A è la più cara. Fiorentina in testa (114 euro). Il prezzo più basso è per quell… - Busonzio : RT @gio_prankster: Me ???? - gio_prankster : Me ???? -