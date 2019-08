Juventus | Icardi a prezzo di saldo ma solo ad una condizione

Mercato Juventus - scambio Dybala-Icardi - ecco quando e come si concretizzerà! : Mercato Juventus- come anticipato in mattinata, Paulo Dybala ha scelto di dire no al Tottenham. La Juventus sarebbe rientrato su i suoi passi e anche il giocatore non avrebbe trovato l’accordo totale con i gli Spurs relativo ai diritti d’immagine. Trattativa naufragata totalmente e fumata nera totale. Dybala resta alla Juventus, almeno per il momento. […] More

Inter - sarebbero continui i contatti tra la Juventus e Mauro Icardi : Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto nel mistero. Ciò che sembra praticamente certo è che per Maurito all'Inter non c'è più spazio. Ieri i nerazzurri hanno chiuso l'acquisto di Romelu Lukaku, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare tra oggi e domani visto che il giocatore sta sostenendo le visite mediche. Altro segnale per l'ex capitano potrebbe essere rappresentato dall'assegnazione della maglia numero nove, destinata al ...

Juventus - secondo la Gazzetta Cristiano Ronaldo vuole Icardi in bianconero : La Juventus prosegue la sua preparazione estiva, con Maurizio Sarri che sta lavorando sulla parte tattica e atletica, mentre la dirigenza è impegnata soprattutto nelle cessioni, nel tentativo di ricavare quel tesoretto utile per poter investire sui giocatori funzionali al tecnico toscano. Come è noto la Juventus sta cercando una prima punta, perché Mandzukic potrebbe trasferirsi al Manchester United (e comunque è in uscita) mentre Dybala è stato ...

Icardi si avvicina alla Juventus (e Wanda Nara smentisce la gravidanza) : Non c’è soltanto l’ok di Cristiano Ronaldo, anche la telefonata con Dybala. Mauro Icardi si sta avvicinando alla Juventus. Secondo alcuni, è questo il vero motivo della sua rottura avvenuta da mesi con l’Inter. Il centravanti argentino potrebbe essere il terminale offensivo della squadra di Maurizio Sarri. A questo punto con Higuain in panchina se Gonzalo non dovesse accettare la Roma. Bisogna capire se ci sarà lo scambio con ...

Calciomercato Juventus - l'Inter starebbe tornando su Dybala : Icardi sarebbe OK per CR7 : In questo momento il Calciomercato della Juventus ruota attorno al futuro di Paulo Dybala. Il giocatore argentino ha più volte ribadito di volere continuare la sua carriera a Torino, per giocarsi le sue chances con Maurizio Sarri, ma il nuovo tecnico bianconero non sembra avere intenzione di puntare su di lui per la prossima stagione. Dybala non ha trovato l'accordo per trasferirsi al Manchester United, club a lui fortemente interessato. ...

Inter - possibile ripresa della trattativa con la Juventus per lo scambio Icardi-Dybala : Inter e Juventus potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. Un'ipotesi già presa in considerazione qualche settimana fa e che potrebbe tornare di moda nei prossimi giorni. Questo perché entrambi i giocatori avrebbero rifiutato le rispettive offerte giunte fino a questo momento in società. L'ex capitano nerazzurro avrebbe detto di no alle proposte arrivate da Napoli, Roma e dai club ...

Gazzetta : Ronaldo vuole Icardi alla Juventus (è lui il vero direttore sportivo) : Ormai è evidente che il responsabile dell’area tecnica della Juventus è Cristiano Ronaldo. L’operazione De Ligt, la messa ai margini della rosa di Dybala e Higuain. E adesso si aggiunge un altro tassello al mosaico: Cristiano Ronaldo vuole Mauro Icardi al centro dell’attacco juventino. Lo scrivo oggi la Gazzetta dello Sport. CR7 reclama al centro dell’attacco un partner di livello. Al portoghese Lukaku andrebbe benissimo, ma ...

Icardi avrebbe rifiutato un ricco ingaggio dall'Arsenal - vuole solo la Juventus : La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato e, come al solito, si parla soprattutto di arrivi. Per il settore avanzato, piace la punta argentina dell'Inter Icardi. Come ha svelato di recente l'emittente televisiva 'SportItalia', l'argentino avrebbe rifiutato una ricca offerta di ingaggio da parte dell'Arsenal. Icardi vuole solo i bianconeri. Secondo SportItalia, Icardi avrebbe rifiutato un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione da parte ...

Juventus : secondo la Gazzetta dello Sport Icardi vuole solo i bianconeri : La Juventus prosegue il suo lavoro sulla parte tattica, considerando che mancano poco più di 20 giorni all'inizio del campionato. I bianconeri saranno i primi a giocare sabato 24 agosto alle ore 18 fuori casa contro il Parma. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. Nonostante luglio sia stato un mese molto ricco dal punto di vista degli arrivi (Ramsey, Rabiot, ...

Juventus - Icardi avrebbe rifiutato scambio con Cavani - vorrebbe trasferirsi in bianconero : Il mese di luglio è stata caratterizzato da importanti trasferimenti in Serie A, le più attive sono state soprattutto le società di vertice, su tutte Napoli, Inter e Juventus. Proprio i bianconeri hanno piazzato interessanti acquisti, ben tre a parametro zero (Ramsey, Rabiot e Buffon) ma la spesa maggiore ha riguardato la difesa con i 75 milioni di euro investiti su De Ligt ed ulteriori 18 milioni su Demiral dal Sassuolo. Inoltre dalla Roma è ...

Calciomercato Inter – Icardi vuole solo la Juventus - oppure resterà : ma riallacciare i rapporti è impossibile : Mauro Icardi non è convinto delle piste Napoli e Roma, il bomber argentino vuole solo la Juventus: l’attaccante preferirebbe anche restare e convincere Conte, ma l’Inter appare irremovibile Il mercato dell’Inter prosegue a rilento a causa della situazione legata al futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è finito da diversi mesi ai margini della rosa e tanto la dirigenza, quanto il nuovo allenatore Antonio Conte, hanno espresso ...

Mercato Juventus - clamorosa idea bianconera : Icardi e Lukaku insieme : Mercato Juventus – Sono giorni decisivi per il calcioMercato della Juventus e di riflesso per quello degli attaccanti. I bianconeri stanno manovrando diverse pedine, in entrata e in uscita, e molto puà ancora succedere. Il fronte più caldo è quello relativo allo scambio tra Dybala e Lukaku, una situazione su cui i discorsi tra Juventus e Manchester United sono già in fase […] More

Juventus - possibile doppio sgarbo all'Inter : Lukaku e Icardi : Dopo un mese di luglio ricco di trasferimenti in Serie A, anche agosto potrebbe regalare interessanti sorprese nel calciomercato. Proprio Juventus, Inter, Napoli, tre delle candidate alla vittoria del campionato, potrebbero impreziosire le loro rose con acquisti importanti. Per quanto riguarda i bianconeri, l'esigenza della dirigenza è anche quella di alleggerire una rosa ricca di giocatori, ed alcuni di questi potrebbero finire in qualche ...