Identificato presunto omicida barista

La Polizia di Reggio Emilia è risalita all'identità deldella 24enne cinese uccisa a coltellate ieri pomeriggio nel bar dove lavorava insieme alla madre. Sarebbe un 34enne,origine nordafricana, senza fissa dimora e irregolare in Italia, che frequentava il locale della vittima. L'uomo è tuttora in fuga. Ancora da chiarire il movente,anche se si esclude l'estorsione o la rapina e si propende per la pista passionale. La polizia ne ha diffuso una foto.(Di venerdì 9 agosto 2019)