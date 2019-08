28 persone sono state arrestate in Calabria nel corso di un’operazione contro alcune

300 persone arrestate mercoledì in Mississippi con l’accusa di essere immigrate illegalmente negli Stati Uniti sono state liberate : Giovedì funzionari dell’immigrazione statunitensi hanno annunciato di avere rilasciato circa 300 delle 680 persone arrestate mercoledì in Mississippi con l’accusa di essere immigrate illegalmente negli Stati Uniti. L’arresto, compiuto dalla ICE, l’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale che si occupa di far

Napoli - auto in fiamme a Bagnoli. Ivan : «Sono il vigile delle persone perbene e non arretro di un passo» : C?è un quartiere in cui delinquenza è scatenata. E dove anche fare il proprio dovere divebta pericoloso. Una zona in cui può succedere di tutto anche in pieno giorno e...

Decine di persone ricoverate dopo un bagno in piscina : la causa sono state le esalazioni da cloro : Un altro caso di malori accusati in piscina e nuovamente si tratta di un fenomeno che ha riguardato più persone, contemporaneamente, le quali avevano frequentato lo stesso centro. E’ accaduto a Santarcangelo di Romagna, nel riminese, dove diverse persone hanno avuto crisi respiratorie. Tra gli intossicati ci sono 15 bambini e 5 disabili e secondo i primi accertamenti a causare l’intossicazione potrebbe essere stata un’anomalia ...

Quest’anno in Burundi 1.800 persone sono morte di malaria : In Burundi, nell’Africa centrale, una recente diffusione della malaria ha raggiunto proporzioni epidemiche e ha causato la morte di quasi lo stesso numero di persone dell’epidemia di Ebola in corso nella vicina Repubblica Democratica del Congo. L’Organizzazione mondiale della sanità ha

Disastro in piscina : 20 persone finiscono in ospedale - 16 sono bambini : Doveva essere una normalissima giornata in piscina, doveva essere un mercoledì diverso, di divertimento e spensieratezza. Si è trasformato in un inferno. Ci sono stati infatti attimi di grande pianura questa mattina alla piscina di Santarcangelo di Romagna, dove molte persone che stavano facendo il bagno hanno iniziato ad accusare gravi malori. Non era niente di inerenti a stomaco, a cibo mangiato troppo in fretta, digestioni interrotte o bibite ...

Un aereo ultraleggero è precipitato in provincia di Savona e le due persone a bordo sono morte : Martedì sera un piccolo aereo ultraleggero è precipitato sulle alture di Calizzano, in provincia di Savona, e le due persone a bordo sono morte. L’aereo era partito da Vercelli ed era diretto a Villanova d’Albenga. I soccorritori sono arrivati sul luogo

Decine di persone sono rimaste ferite in un attentato suicida a Kabul - in Afghanistan : Mercoledì Decine di persone sono rimaste ferite in un attentato suicida fuori da una stazione di polizia a Kabul, in Afghanistan. Secondo Al Jazeera, i feriti sono almeno 95, mentre non ci sono ancora notizie di eventuali morti. L’esplosione è avvenuta

In provincia di Lecco 200 persone sono state evacuate per i danni del maltempo : A Casargo, nelle montagne della provincia di Lecco, 200 persone sono state evacuate per i danni del maltempo, che ha causato l’esondazione del torrente Varrone e ha provocato una frana sulla strada provinciale 67, ora chiusa. Molte automobili sono state danneggiate

Almeno tremila persone sono state evacuate dopo le esplosioni in un deposito di munizioni in Siberia : Almeno tremila persone sono state evacuate dall’area vicino a dove ieri c’è stata una serie di esplosioni ad Acinsk, in Siberia, la grande regione orientale della Russia. Non ci sono molte informazioni a riguardo, ma si sa che le esplosioni

Almeno 19 persone sono morte nell’esplosione di un’auto al Cairo : La macchina stava viaggiando contromano, quando si è scontrata con altre vetture: per il momento non sembra sia stato un attentato

Nelle Filippine almeno 31 persone sono morte nel rovesciamento di due traghetti in mare : Nelle Filippine almeno 31 persone sono morte nel rovesciamento di due traghetti in mare a causa del cattivo tempo. Gli incidenti sono avvenuti sabato Nelle province di Guimaras e Iloilo e i soccorsi sono proseguiti anche domenica: in tutto sono state

Usa - spari sulla folla al supermercato a El Paso : persone colpite - “ci sono diversi morti” : Allarme massimo a El Paso, nello stato del Texas, in Usa, a seguito di una violata sparatoria all'interno di un supermercato Walmart pieno di clienti. La polizia locale ha twittato che c'è un uomo armato ancora in azione e ha invitato la popolazione a stare lontana dall'area. Seconde le prime notizie le persone colpite sarebbe una ventina.Continua a leggere

Sono state arrestate sette persone per la strage nella discoteca di Corinaldo : Sono accusate di far parte di una banda che usò spray urticante per una rapina, causando il panico nella discoteca Lanterna Azzurra

Migranti - nave Alan Kurdi fa rotta verso Malta : “C’è un bambino di 4 anni ferito - sono queste le persone da cui deve difendersi l’Italia” : La Alan Kurdi fa rotta verso Malta. Ad accelerare i tempi della scelta è l’esigenza dell’equipaggio di far sbarcare il prima possibile un bambino di quattro anni che riporta una ferita di 10 centimetri causata da un colpo di arma da fuoco. “queste sono le persone da cui l’Italia deve essere protetta. Si chiama Djokovic, come un giocatore di tennis europeo. In Libia, ha subito una ferita da arma da fuoco. Dovremmo ...