Trovati in un fiume i corpi senza vita di due 18enni | “Erano in fuga dopo aver commesso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Sono stati ririversi in undi due teenager ricercati dallo scorso luglio e sospettati di essere gli autori di tre omicidi. Succede in Canada, nella British Columbia:settimane di ricerche, la polizia ha ritrovato sulle rive del Nelson River i cadi di Kam McLeod, 19 anni, e Bryer Schmegelski, 18. Sarà l’autopsia a ufficializzare la loro identità ma gli inquirenti non hanno dubbi: sarebbero proprio i due giovani sospettati diucciso un uomo canadese di 64 anni e una giovane coppia di 23 e 24 anni, lui australiano, lei americana. Kam McLeod e Bryer Schmegelsky avevano fatto perdere le loro tracce dal 19 luglio scorso, quando la loro auto era stata trovata in fiamme nella Colombia Britannica a due chilometri di distanza dal corpodi un 64enne professore di botanica dell’università di Vancouver. Pochi giorni più tardi i due ...

