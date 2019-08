Fonte : eurogamer

(Di giovedì 8 agosto 2019)è il nuovo action RPG realizzato da 505 games e Lab Zero's, e sarà lanciato adper PS4, Xbox One e PC, è ufficiale. Prenotandolo subito su Steam sarà possibile assicurarsi esclusivi oggetti bonus in-game, tra cui delle skin per i personaggi.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli:Leggi altro...

Eurogamer_it : Il lancio di Indivisible è stato ufficializzato per ottobre #Indivisible - NerdworldI : Indivisible – Annunciata la data di lancio - GamesPaladinsIT : Indivisible - Annunciata la data di lancio assieme ad un nuovo trailer -