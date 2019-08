Governo | è crisi Salvini | «Andiamo al voto | la maggioranza non c' è più»

Di Maio fa scena muta sulla crisi di Governo : "Sono tranquillo. Lavoriamo per l'Italia" (VIDEO) :

Ora è ufficiale - Salvini ha aperto la crisi di Governo "Subito in Parlamento - non c’è più una maggioranza" : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini e apre la crisi di Governo : "Teme la reazione di Silvio Berlusconi" : Aria di crisi, quasi ufficialmente aperta. Alta tensione. Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno tenuto un colloquio lungo un'ora a Palazzo Chigi, al termine del quale il ministro dell'Interno è partito alla volta di Pescara, dove terrà un comizio in serata dal quale si attendono novità sulle sorti d

Crisi di Governo - Stasera Italia (stavolta) si allunga e cancella Stallone. In onda 'sfratta' L'attimo fuggente : La Crisi di governo condiziona pure la programmazione televisiva, con i due programmi di access prime time dedicati alla politica che si adeguano alla strettissima attualità. Stasera Italia, che proprio ieri era stata costretta a mandare i titoli di coda mentre Matteo Salvini si apprestava a parlare dal palco di Sabaudia, stavolta si allungherà fino alle 22.30 facendo di fatto saltare la messa in onda di Cliffhanger.Al termine del talk, ...

Crisi Governo - vertice Conte-Salvini terminato DIRETTA ?Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...

È crisi di Governo - Salvini : «Basta perdere tempo». Nuovo vertice con Conte - Fico convocato al Colle : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

Crisi di Governo - ecco cosa può succedere (e una stranezza) : Il pallino, oltre che nelle mani dei partiti, è in quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E se si andasse al voto la doppia veste di Matteo Salvini — ministro dell’Interno e candidato premier della sua coalizione — sarebbe problematica

Crisi di Governo - ecco perché il voto in autunno è praticamente impossibile : La Crisi di governo è ormai aperta. Ma il voto anticipato non è, in realtà, l'ipotesi più probabile. Anzi, l'unica possibilità che si vada a elezioni a ottobre corrisponde a una forzatura inedita nella storia italiana. E che difficilmente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accetterà di buon grado. ecco perché il voto a ottobre sarebbe un caso più unico che raro e, quindi, improbabile.Continua a leggere

È crisi di Governo - Salvini : «Basta perdere tempo». Nuovo vertice con Conte - Fico e Casellati convocati al Colle : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

Crisi di Governo - verso il voto : braccio di ferro a Palazzo Chigi. Di Maio nel bunker - incontro Conte-Salvini : Si va al voto? Deciso, o quasi. Presidente della Repubblica permettendo. Matteo Salvini ha atteso che il premier Giuseppe Conte tornasse dal colloquio con Sergio Mattarella per annunciare la fine del governo. Il sito di Repubblica lo dà per certo. Ma gli indizi, ora, sono pesantissimi. Non soltanto

Crisi di Governo - la Lega alza i toni e invoca nuove elezioni : "Unica alternativa è il voto” : Il partito del vicepremier Salvini in una nota: "Per noi l'unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli...

