Conte per un' ora al Quirinale a colloquio con Mattarella

Governo - Conte al Quirinale per un’ora. Di Maio annulla tutti gli appuntamenti : Il premier al Colle per un colloquio di un’ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Luigi Di Maio annulla gli impegni istituzionali. Fonti 5 Stelle: «Chi aprisse oggi una crisi riporterebbe un Governo tecnico in Italia: sarebbe folle»

Il pm Contesta l'aggravante mafiosa per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli - l'ultrà Diabolik : Omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso. Questo il reato per cui procede la Procura di Roma, coordinata dal procuratore facente funzioni Michele Prestipino, in relazione alla morte di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso ieri in un parco della città con un colpo di pistola alla nuca. Secondo gli inquirenti, l’uomo potrebbe essere stato vittima di un tranello. VIDEO - I rilievi della polizia scientifica ...

Governo - “rimpasto o elezioni” : le sorti del governo nelle mani di Conte. E Di Maio annulla i comizi per “impegni istituzionali” : Ha osservato da lontano e senza commenti il voto in Aula sul Tav. Ha incontrato Matteo Salvini prima che andasse in piazza a Sabaudia per il comizio. Poi ha annullato la conferenza stampa pre estiva in programma per oggi. Ora è il premier Giuseppe Conte ad avere in mano le sorti del governo gialloverde.Il leader del Carroccio è riuscito nel suo intento: dare ultimatum senza strappare pubblicamente con gli alleati e tutte le strade rimangono ...

Mi Fans - mettetevi all’opera : potete vincere una Mi Band 4 con questo Contest : Arriva da Mi Community un nuovo Design contest che permetterà a numerosi Mi Fans di poartarsi a casa una Xiaomi Mi Band 4, e la presenza sul theme store per il vincitore. L'articolo Mi Fans, mettetevi all’opera: potete vincere una Mi Band 4 con questo contest proviene da TuttoAndroid.

Le notizie del giorno – Atalanta Contestata - Nedved lascia la moglie per una 23enne - ucciso Diabolik : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. I fatti più importanti di oggi. Atalanta contestata – L’Atalanta è reduce da un campionato entusiasmante che si è concluso con la qualificazione alla Champions League, le aspettative sono tante in vista di una stagione che si preannuncia scoppiettante. Ma non mancano i problemi, in casa Atalanta c’è aria di contestazione, fuori ...

F1 - Sebastian Vettel : “Mi do 5 in pagella - non sono Contento della stagione. Lavoriamo per vincere una gara” : Sebastian Vettel ha faticato notevolmente a dire la sua in questa prima parte di stagione, il pilota della Ferrari non ha ancora vinto una gara (zero totale per la Scuderia di Maranello considerando anche quanto fatto da Charles Leclerc) e il suo miglior risultato è stato il secondo posto in tre occasioni (a Montecarlo, in Canada e in Germania): davvero troppo poco per il quattro volte Campione del Mondo, quarto in classifica generale e ormai ...

Inter - Fabrizio Biasin su Antonio Conte : perché in un mese ha già rianimato la squadra : Un mese fa Conte si presentava all' Inter: ve lo ricordate? Faceva caldo. Anche oggi fa caldo ma in mezzo sono trascorsi 30 giorni «pieni» di cambiamenti e «vuoti» di attaccanti. Qual è una delle affermazioni più stucchevoli del periodo estivo? Ve lo diciamo noi: «Si vede la mano di (nome di allenat

Archeologia - scoperto alle Orcadi un “salone delle feste” vichingo dove il Conte Sigurd potrebbe aver bevuto la sua birra [FOTO] : Gli archeologi hanno scoperto quello che potrebbe essere un locale di svago vichingo durante uno scavo alle Orcadi, arcipelago della Scozia. Si ritiene che il sito, a Skaill Farmstead sull’isola di Rousay, risalga al X secolo e che possa essere stato utilizzato dal capo Sigurd. Durante gli scavi sono stati trovati muri e banchi di pietra, vasellame e il frammento di un pettine di osso scandinavo, come mostrano le foto Contenute nella gallery ...

Inter - Dzeko si complica : Perisic pronto all’addio - Conte boccia il croato : CALCIOMERCATO Inter- Giorni intensi in chiave mercato per la compagine nerazzurra. Nelle ultime ore si sarebbe complicato in maniera decisa il possibile passaggio di Dzeko in maglia Inter. Il giocatore potrebbe prendere in considerazione la destinazione Napoli, ma tutto potrebbe dipendere dalle offerte che verranno presentate al giocatore e dal pressing del club partenopeo. Non […] L'articolo Inter, Dzeko si complica: Perisic pronto ...

Calciomercato Inter - addio anche con Perisic : il croato non ha convinto Conte : Calciomercato Inter – Le prossime ore saranno decisive per il Calciomercato dell’Inter, in particolar modo nella giornata di domani terminerà la sessione in Inghilterra e quindi le squadre devono accelerare le trattative, deve decidersi soprattutto il futuro dell’attaccante Lukaku ma anche quello di Dybala tentato dal Tottenham. Nel frattempo è arrivata un’altra decisione importante, un altro calciatore dopo Icardi ...

Giuseppe Conte si gioca tutto sulle mozioni-Tav - scenario estremo : al Quirinale per dimettersi stasera? : Oggi, a breve, il voto sulle mozioni Tav. Compresa la folle mozione grillina contro l'alta velocità: il governo che vota contro se stesso. Dovrebbe filare tutto liscio, dovrebbe. Il Pd renziano infatti non vuole uscire dall'aula, così come non dovrebbero uscire dall'aula né Forza Italia né Fratelli