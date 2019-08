C’è un altro caso Open Arms

Alvino rivela : “Non solo James Rodriguez - C’è un altro grande sogno ed è realizzabile : Nicolas Pépé! Il Tweet : Il Tweet di Alvino su Ncolas Pépé Calciomercato, per il Napoli non c’è solo James Rodriguez, ma anche Nicolas Pépé del Lille, attaccante esterno classe ’95. Carlo Alvino conferma l’altro obiettivo e scrive così su Twitter: “James Rodriguez è l’obiettivo! Ma sento che la pista Pèpè non è irrealistica, pur essendo un giocatore così forte da essere ambito dai top club di tutto il mondo. Mi sembra di sognare invece è ...

CorSport : Cairo vuole Verdi la priorità ma C’è da far un altro sforzo : Per Simone Verdi c’è l’offerta del Torino: 21 milioni giudicati, da De Laurentiis, insufficienti a chiudere la trattativa. All’attaccante non dispiacerebbe vestire la maglia granata, scrive il Corriere dello Sport, ma Cairo deve fare un altro sforzo, altrimenti non se ne fa niente. Il club allenato da Mazzarri, però, al momento è la priorità in caso di partenza dal Napoli. La Sampdoria, che pure ha mostrato interesse, verrebbe solo dopo, nelle ...

C’è stato un altro forte terremoto in California : Di magnitudo 7.1, superiore a quello di due giorni fa: per ora non ci sono notizie di morti o feriti, ma ci sono nuovi danni nella zona di Ridgecrest

Altro che Boateng! Melissa Satta in vacanza con un altro giocatore del Milan : C’è del tenero con… Romagnoli? [GALLERY] : Melissa Satta pizzicata in vacanza con il capitano del Milan Alessio Romagnoli: c’è del tenero fra i due? ‘Chi’ pensa a qualcosa di più di una semplice amicizia Di recente Melissa Satta è stata paparazzata alle isole Baleari in compagnia di Kevin Prince Boateng, ex marito, con il quale ha rotto nelle ultime settimane. Un riavvicinamento? Possibile. La coppia ha trascorso del tempo insieme al figlio Maddox, ma ...

Matteo Renzi condannato dalla Corte dei Conti della Toscana per danno erariale. E C’è un altro procedimento aperto : Matteo Renzi è stato condannato dalla Corte dei Conti della Toscana per un danno erariale di 15mila euro. Da presidente della Provincia di Firenze, nel 2005, secondo i giudici contabili, aveva nominato un collegio di direzione provinciale invece di un singolo direttore generale. Con l’ex premier sono stati condannati anche i quattro dg e l’assessore al Bilancio in carica al momento della nomina. La Corte dei Conti ha ritenuto ...

Torino - trattativa in corso non solo Verdi e Mario Rui : C’è anche un altro azzurro : Il Torino ha interessare anche per Orestis Karnezis La Gazzetta dello Sport riporta che il Torino segue già da un po’ Simone Verdi e che Mario Rui, esterno portoghese cercato anche dal Milan. I granata sono interessati anche al ed portiere Orestis Karnezis. L’ex estremo difensore dell’Udinese, avrebbe già dato l’ok per ricoprire il ruolo di vice Sirigu. Leggi anche UFFICIALE – Arbitri, addio Banti e Mazzoleni: i ...

De Nicola : “Il caso Ospina non c’entra - vado via per un altro motivo. Sul rapporto con De Laurentiis…” : De Nicola: “Il caso Ospina non c’entra, vado via per un altro motivo…”. Le sue parole a ‘Il Mattino’ “Fa un certo effetto non vedere Alfonso De Nicola circondato dai suoi grafici e dai suoi appunti medici sui calciatori del Napoli. Ma dopo 14 anni si è interrotto il suo rapporto professionale con il club azzurro. A Dimaro non ci sarà. «E lo ammetto, sono triste ma vuol dire che farò un po’ di ...

Cucchi - i periti della famiglia : “Senza pestaggio non sarebbe morto - altro che fame e sete”. Difese : “Traumi non c’entrano” : altro che morte per malnutrizione o epilessia. Per i periti della famiglia Cucchi sono ipotesi che non hanno fondamento scientifico. Al contrario, rivendicano i consulenti, “senza il pestaggio subito” il giovane geometra romano “Stefano Cucchi non sarebbe morto“. Lo hanno rivendicato nel corso dell’ultima udienza del processo bis, in corso nell’Aula bunker di Rebibbia, a Roma. “Le cause del decesso di ...

Tour de France 2019 - nona tappa Saint-Étienne-Brioude : C’è spazio per gli attaccanti - altro arrivo scoppiettante : Va verso la chiusura la prima settimana del Tour de France 2019: domenica 14 luglio 2019, giorno della festa nazionale, in programma la nona tappa della Grande Boucle, da Saint-Étienne a Brioude, di 170 chilometri. Un’altra frazione sulla carta scoppiettante: tanti strappi, potranno muoversi uomini da classiche o potrebbe andar via una fuga da lontano. Percorso Partenza mossa, poi il primo GPM di giornata, di prima categoria: Mur ...