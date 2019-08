Arresti domiciliari a Matteo Scapin  Il giudice | «Non è omicidio volontario»

Giorgia Meloni - agli Arresti domiciliari il suo stalker : le inviava messaggi minacciosi su Facebook : Usava Facebook per inviare messaggi minacciosi e diffamatori alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Per questo N.R., residente a Trentola-Ducenta, in provincia di Caserta, è stato posto agli arresti domiciliari dalla Digos della Questura di Roma, che ha svolto le indagini. Dopo aver accertato che l’uomo era l’autore dei messaggi oggetto d’indagine, pattuglie del Compartimento polizia ferroviaria e della Digos di Roma recentemente, in ...

‘Ndrangheta - 17 Arresti a Reggio Calabria : colpita la cosca Libri. In carcere un consigliere regionale di Fdi - ai domiciliari capogruppo Pd : C’è più di un politico tra i 17 arresti eseguiti questa notte a Reggio Calabria dove la Direzione distrettuale antimafia ha colpito la cosca Libri. Fino alla conferenza stampa che si terrà in mattinata per illustrare i dettagli dell’operazione “Libro Nero”, la Procura tiene la massima riservatezza. Sappiamo già però che tra i politici arrestati ci sono il consigliere di Fratelli d’Italia Sandro Nicolò, finito in carcere, e il capogruppo al ...

Foggia - il sindaco leghista di Apricena agli Arresti domiciliari : reati contro pubblica amministrazione : Gravi reati contro la pubblica amministrazione. Con queste accuse, il sindaco leghista di Apricena, Antonio Potenza, è finito ai domiciliari assieme ad altre due persone (un altro amministratore pubblico e un noto imprenditore) al termine di un’indagine della Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Foggia. Il primo cittadino del paese Foggiano è uno storico esponente di Forza Italia, passato con Lega nel 2018. Stando agli ...

Sì agli Arresti domiciliari. Formigoni esce dal carcere : “Hanno potuto condannarmi ma non hanno potuto decidere del mio modo di reagire e di vivere, non hanno potuto inquinare né il mio cuore né il mio cervello”. Scriveva così Roberto Formigoni lo scorso giugno in una lettera al mensile Tempi nella quale raccontava la propria vita all'interno del carcere

Trieste - truffe allo Stato per 800mila euro : Arresti domiciliari per 4 persone. Ma una è in Mozambico per la Cooperazione italiana : “Progetti farlocchi” presentati per intascare centinaia di migliaia di euro di finanziamenti pubblici. Una truffa agli enti locali del Nord-Est, da Trieste a Gorizia, fino a Pordenone e Bolzano, da oltre 800mila euro e agevolata, secondo il gip, dalla “completa assenza di serie verifiche da parte degli enti pubblici“. Così, dopo un’inchiesta coordinata dal pm Lucia Baldovin e condotta dalla Guardia di Finanza e ...

Brasile - ex Flamengo Bruno Fernandes agli Arresti domiciliari : Dopo la condanna a più di 20 anni di carcere per l’omicidio di una sua ex amante l’ex portiere del Flamengo Bruno Fernandes è stato rilasciato dal carcere venerdì sera ed il resto della pena verrà scontato agli arresti domiciliari. Si può notare da alcune immagini della tv brasiliana Fernandes uscire dalla prigione di Varginha, nel Minas Gerais (sud-est), indossando una camicia bianca con cappuccio, è salito a bordo di ...

Aggressione Ounas - Arresti domiciliari per cinque tifosi del Frosinone : Questa mattina gli agenti della Digos di Frosinone hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di cinque tifosi ciociari ritenuti responsabili della rapina nei confronti di Ounas, il calciatore algerino del Napoli aggredito al termine di Frosinone-Napoli dello scorso 28 aprile. Gli arresti domiciliari sono scattati nei confronti di cinque soggetti appartenenti ad alcuni gruppi organizzati della ...