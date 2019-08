Trastevere | dopo controlli un pusher arrestato e 6 multe

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – Proseguono idei Carabinieri nell’area storica del quartiere di, a Roma. La scorsa sera, decine di militari della Compagnia di via Garibaldi, di altri Comandi del Gruppo Carabinieri Roma e dell’VIII Reggimento Lazio hannouna persona, 2 sono state segnalate all’Ufficio territoriale del Governo, 2 venditori ambulanti sono stati sanzionati. Accertate anche 4 violazioni dell’ordinanza anti-alcol del sindaco di Roma. A finire in manette e’ stato un romano di 50 anni, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, sorpreso in atteggiamento sospetto in piazza di San Calisto. Durante le verifiche effettuate dai Carabinieri, l’uomo e’ stato trovato in possesso di decine di dosi di cocaina pronte per essere smerciate e di 140 euro ritenute provento della sua attivita’.con l’accusa di ...

