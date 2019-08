Ritrovato il corpo della neuroscenziata scomparsa mentre faceva jogging in Grecia

Ritrovato il corpo della studentessa 19 enne che si è lanciata dall'aereo in Madagascar : Il corpo di Alana Cutland, la giovane studentessa di Scienze Naturali che si è suicidata lanciandosi dal portellone di un aereo in Madagascar, è stato Ritrovato. Gli abitanti del villaggio di Anajajavy si erano attivati fin dal giorno della tragedia, il 25 luglio, per ricercare le spoglie della 19 enne. Lo riporta il Daily Mail.Il commissario di polizia del luogo, Spinola Nomenjahary, ha coordinato la missione avvalendosi di 15 ...

Cade nel lago durante una gita in barca - Ritrovato il corpo del velista Claudio Valle : Valle, 65 anni, era disperso da domenica pomeriggio dopo essere caduto nelle acque del lago di Garda a Moniga, in un posto...

Taranto - ex Ilva : Ritrovato il corpo del gruista caduto in mare mercoledì scorso : Continua ancora a far parlare di sé il disastro dell'ex Ilva, oggi Arcelor Mittal, dove mercoledì scorso una gru è caduta in mare a causa del maltempo. Quel giorno, quando i venti toccarono i 110 chilometri orari, Cosimo Massaro si trovava nella cabina della gru e stava lavorando e a un certo punto ha intuito che qualcosa non andava: il mezzo meccanico, alto decine di metri, ha cominciato improvvisamente a muoversi, poi è collassato in mare. ...

Ritrovato il corpo dell’operaio disperso a Taranto per il maltempo : era vicino alla cabina comandi : E’ stato Ritrovato pochi minuti fa il corpo, ovviamente senza vita, di Cosimo Massaro, operaio gruista di Fragagnano caduto in mare con la gru sulla quale stava operando. L’uomo, al momento dell’incidente, si trovava sul quarto sporgente portuale del sidierurgico ArcelorMittal, ex Ilva. La tragedia è’ avvenuta mercoledì a causa di una tromba d’aria. Massaro era stato dichiarato disperso. Il corpo è stato Ritrovato ...

Ritrovato tra Arese e Rho il corpo di Stefano Marinoni - il ragazzo scomparso da Baranzate : E' stato Ritrovato nel pomeriggio il corpo senza vita di Stefano Marinoni, il giovane scomparso da Baranzate, paese alle porte di Milano, la scorsa settimana. Secondo le prime notizie, il corpo sarebbe stato trovato dai carabinieri in un'area tra Arese e Rho nei pressi dell'autostrada A8. Ancora da delineare i contorni del giallo. Soltanto poche ore fa il padre del ragazzo aveva lanciato un nuovo appello per ritrovare il figlio. Trovato il corpo ...

Roma - corpo di una neonata Ritrovato nel Tevere : si indaga : È stato trovato il corpo di una neonata nel Tevere, a Roma, intorno alle ore 16 del pomeriggio di ieri, sabato 6 luglio. Il corpicino è stato recuperato dal nucleo di sommozzatori "Serra Uno" dei Vigili del Fuoco di Roma dopo una segnalazione arrivata da un cittadino. Il corpo della neonata nel Tevere Il piccolo corpo privo di vita galleggiava nel fiume della capitale, presso la periferia Sud all'altezza del ponte Mezzocamino, vicino al ...

Corpo Ritrovato ore dopo! Alpinista 50enne muore durante escursione : A Lecco un Alpinista di 50 anni ha perso la vita scivolando durante un'escursione sulla Grignetta, l'uomo ha probabilmente perso l'equilibrio mentre cercava di scattare una foto. Roberto Boselli, inizialmente dato per disperso, è stato ritrovato cadavere prima dell'alba sulle pendici della Grigna Meridionale in provincia di Lecco, una delle più note e importanti montagne della zona. Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, ...