Military style | quest’autunno tutte a passo di marcia

Fonte : dilei

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Quest’autunno prepariamoci ad un’invasione direttamente… dalle passerelle! Lo stileè stato ripreso da molte delle grandi maison moda che lo hanno reinterpretato ciascuna a modo proprio: chi ha ripreso la stampa mimetica camouflage, chi il taglio di giacche da ufficiale, chi i tessuti tecnici per le spedizioni più estreme. Vediamo insieme qualche look direttamente dalla settimana della moda milanese e parigina.: Prada Giacca e pantalone antivento, come se dovessimo partire per una spedizione in mezzo ai ghiacci… complete di berretto con frontino. Il tutto ovviamente in colore verde militare. L’importante è avere con sè una borsa con inserti in peluche coloratissimi e anfibi d’ordinanza. Non si sa mai! Prada Fashion Show – Milan Fashion Week – Fonte Getty Images: Chanel La tendenzaha ...

RichardJSunkle : 'military-style rifle' ? - KingofJuice3 : @mooseranch @GregAbbott_TX Military style rifle ban. -