Livorno | 75enne trovata morta in un fosso | indagati figlio e nuora

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L'ipotesi di reato è occultamento di cadavere. Sarà l'esame autoptico a stabilire se la morte è avvenuta per cause naturali o eventi esterni

