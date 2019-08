Lampedusa nel “Blu dipinto di blu” | l’isola musa di Domenico Modugno

Open Arms - Malta vieta l’ingresso nelle acque territoriali alla ong spagnola con 121 persone a bordo. Nave a 30 miglia da Lampedusa : Malta vieta l’ingresso nelle acque territoriali alla Open Arms. La Nave della ong spagnola si trova nel Mediterraneo con 121 persone a bordo, tra cui quattro bambini, dalla notte tra giovedì e venerdì, in attesa che le autorità dei vari Paesi europei indichino il porto sicuro verso il quale dirigersi. Dopo l’immediato ‘no’ incassato dal Viminale, che ha già comunicato il divieto d’ingresso, è arrivato anche quello ...

Alex a Lampedusa - migranti a terra nella notte e nave sequestrata : I migranti sul veliero Alex di Mediterranea, che sabato ha attraccato nel porto di Lampedusa forzando il blocco, nella notte sono potuti scendere per effetto del sequestro penale dell'imbarcazione disposto dalla Gdf. Il capitano della nave è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Alan Kurdi, intanto, cambia rotta e si dirige verso Malta.

Lampedusa - migranti sbarcati nella notte<br> Alex sequestrato dalla Guardia di Finanza : Aggiornamento ore 23:50 - La Guardia di Finanza ha sequestrato il veliero Alex e di conseguenza il Viminale ha disposto lo sbarco dei migranti che erano rimasti ancora a bordo, 46, che saranno trasferiti nell'hot spot di Lampedusa.Salvini: "Consegnata acqua ma l’hanno rifiutata"Il veliero Alex della Ong Mediterranea Saving Humans è entrato pochi minuti dopo le 17 nel porto di Lampedusa, scortato da una motovedetta della Gdf e ...

Il veliero Alex nel porto di Lampedusa : Il veliero Alex è entrato nel porto di Lampedusa scortato da una motovedetta della Guardia di finanza e un gommone della Capitaneria di porto. Al largo la Alan Kurdi (ong Sea Eye). Berlino chiede all'Italia di aprire i porti, Salvini dice no

Mediterranea - armatore : ‘Nel salvataggio i libici ci hanno intimato l’alt - l’abbiamo ignorato’. L’Alan Kurdi verso Lampedusa : Ferma al largo di Lampedusa ormai da oltre 24 ore la barca a vela Alex di Mediterranea resta in attesa di trovare un accordo per il trasferimento dei 41 migranti ancora a bordo dopo aver “strappato 54 vite umane dall’inferno della Libia”, come ha scritto la stessa ong su Twitter. Mentre anche l’Alan Kurdi, dopo il salvataggio di 65 persone in acque libiche, ha annunciato di aver scelto come rotta quella verso Lampedusa: ...

Il Papa dice messa per i migranti nell'anniversario di Lampedusa : Giuseppe Aloisi Papa Francesco, in funzione della sesta ricorrenza della sua visita sull'isola di Lampedusa, celebrerà una messa alla presenza di 250 persone, tra rifugiati, migranti e soggetti che operano all'interno del settore dell'accoglienza Sono già trascorsi sei anni da quando Papa Francesco si è recato in visita sull'isola di Lampedusa, ma in Vaticano è ancora saldo il ricordo di quel viaggio tutto centrato sulla necessità ...

Sea Watch - la nave entra nel porto di Lampedusa. Insulti a Carola e ai migranti : “Spero che ti violentano sti negri” : “Vergognati, vergognati!”. Così, un gruppo di leghisti, guidati dall’ex senatrice Angela Maraventano della Lega, ha accolto l’arresto di Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch. Gli attivisti hanno gridato contro l’intero equipaggio definendoli ‘Scafisti’. Dalla banchina del porto sono partiti Insulti sessisti all’indirizzo della capitana: “Spero ti violentino questi negri” “Non li ho ...

Il momento in cui la Sea Watch 3 attracca nel porto di Lampedusa : Se ne parlerà moltissimo per via del comportamento della comandante Carola Rackete, che di fatto ha spostato con la forza una motovedetta della Guardia di Finanza

Sea Watch - la nave entra nel porto di Lampedusa. Arrestata la comandate Carola tra “buu” - fischi e applausi : La capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, ha deciso di entrare nel porto di Lampedusa nonostante la mancanza di autorizzazioni da parte delle autorità ed è stata Arrestata per violazione dell’Articolo 1100 del codice della navigazione: resistenza o violenza contro nave da guerra, un reato che prevede una pena dai tre ai 10 anni di reclusione L'articolo Sea Watch, la nave entra nel porto di Lampedusa. Arrestata la comandate ...

Sea Watch - il racconto dei finanzieri sulla motovedetta speronata nel porto di Lampedusa : “Abbiamo rischiato la morte” : “Abbiamo rischiato di morire schiacciati da un bestione di 600 tonnellate, sono stati momenti di puro terrore nella notte. Dicono di salvare vite umane e poi rischiano di ammazzare uomini dello Stato. Da parte del comandante è stata un’azione criminale. Punto”. A raccontare quanto accaduto nella notte davanti alla banchina del porto di Lampedusa sono fonti della Guardia di Finanza che erano a bordo della motovedetta speronata dalla ...