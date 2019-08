Gatto con la testa incastrata nella bottiglia | l’appello per salvarlo | “Non mangia da

Garfield Furious Racing : il celebre Gatto mangia lasagne ritorna con un gioco di corse : Garfield ritorna a proporsi ai suoi fan con una nuova iterazione videoludica, in particolare si tratta di un Racing game dal titolo Garfield Furious Racing.Come possiamo vedere, il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam) il 7 novembre in Europa e il 5 Novembre negli Stati Uniti. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per ogni dettaglio:Leggi altro...

Tennis - WTA Palermo 2019 : nel giorno di Friedsam e Samsonova esce Giulia Gatto-Monticone : Primi quattro incontri di secondo turno in archivio al WTA di Palermo, con un paio di pronostici ribaltati, altri rispettati e tutti gli incontri conclusi in due set. La parte bassa del tabellone si allinea ai quarti di finale, e comincia a farlo con il successo della russa Liudmila Samsonova, dai trascorsi italiani (con annesse vicende burocratiche relative alla cittadinanza) ben noti, sulla slovena Tamara Zidansek per 6-2 7-5. Sarà lei ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Giulia Gatto-Monticone esce al secondo turno contro Fiona Ferro : Si chiude con una sconfitta il WTA di Palermo di Giulia Gatto-Monticone, che saluta la Sicilia al secondo turno. A batterla è la francese Fiona Ferro, vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 17 minuti. Ai quarti di finale la transalpina giocherà con la russa (con lunghissima esperienza in Italia) Liudmila Samsonova. Ferro raggiunge almeno la posizione numero 65 del ranking mondiale. Dopo tre giochi senza particolari problemi al ...

WTA Palermo – Giulia Gatto-Monticone sconfitta agli ottavi : Fiona Ferro si impone in due set : Giulia Gatto-Monticone sconfitta agli ottavi di finale del WTA di Palermo: la tennista italiana si arrende a Fiona Ferro in due set Dura appena due turno il WTA di Palermo per Giulia Gatto-Monticone. La tennista azzurra, numero 163 del ranking mondiale femminile, si è arresa alla campionessa del WTA di Losanna, Fiona Ferro. La francese si è imposta in 1 ora e 17 minuti vincendo i due set utili al passaggio del turno con il punteggio di 6-3 ...

WTA Palermo – Giulia Gatto-Monticone agli ottavi : Antonia Lottner si ritira dopo il primo set : Giulia Gatto-Monticone accede ai sedicesimi di finale del WTA di Palermo: la tennista italiana si qualifica grazie al ritiro dell’avversaria Antonio Lottner Bastano appena 50 minuti a Giulia Gatto-Monticone per accedere agli ottavi di finale del WTA di Palermo. Sulla terra rossa del torneo siciliano, appena tornato nel calendario WTA, la tennista numero 163 al mondo si è presa il primo set per 6-2 contro la tedesca Antonia Lottner, poi ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Giulia Gatto-Monticone al secondo turno a causa del ritiro di Antonia Lottner : Giulia Gatto-Monticone si qualifica per il secondo turno del WTA di Palermo, tornato alla luce a sei anni dall’ultima edizione. La torinese supera la tedesca Antonia Lottner, costretta al ritiro per un malessere sul punteggio di 6-2 1-1 in proprio sfavore. La prossima avversaria della vincitrice sarà una tra la spagnola Sara Sorribes Tormo e la francese Fiona Ferro (vincitrice a Losanna proprio ieri), che saranno in campo ...

Pd - Zingaretti lancia mobilitazione contro il governo del ‘Gatto e la Volpe’ e i loro “accordicchi” : Il segretario dem Nicola Zingaretti lancia una mobilitazione contro il governo Lega-M5S e contro Salvini e Di Maio, annunciando per il prossimo martedì una riunione a Roma dei segretari regionali e delle città metropolitane e per il prossimo venerdì la direzione nazionale del Partito Democratico.Continua a leggere

**Pd : Zingaretti - ‘in campo contro governo del ‘Gatto e la Volpe’ - venerdì Direzione’** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Ambiente, lavoro, scuola, investimenti, infrastrutture, imprese, crescita. Il Pd serra le fila per la battaglia politica nel Paese e per la Costituente delle idee. Martedì sono stati convocati a Roma i segretari regionali e delle città metropolitane. venerdì la direzione nazionale”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.“L’ennesima lite tra Salvini e Di ...

Tennis : annunciate le wild card del WTA di Palermo. Sara Errani il nome principale - ci sono anche Gatto-Monticone - Paolini e Trevisan : sono stati annunciati i nomi delle quattro wild card che giocheranno in tabellone principale nel torneo WTA di Palermo, che avrà luogo la prossima settimana. L’organizzazione della trentesima edizione del maggior evento Tennistico di Sicilia, tornato quest’anno dopo un’assenza che durava dal 2013, ha deciso di portare sulla terra palermitana Sara Errani, Giulia Gatto-Monticone, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Particolare è ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Giulia Gatto-Monticone esce al primo turno contro Bernarda Pera : Finisce subito, di lunedì mattina, l’avventura nel tabellone principale del WTA di Losanna di Giulia Gatto-Monticone. La torinese, proveniente dalle qualificazioni, è stata sconfitta dall’americana Bernarda Pera con il punteggio di 6-0 6-3 in 58 minuti. Per la vincitrice si prospetta lo scontro con una tra la francese Caroline Garcia e la tedesca Antonia Lottner. Poca storia nel primo set, con l’azzurra che riesce a vincere ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Giulia Gatto-Monticone accede al tabellone principale. Sconfitta Kucova in due set : Missione compiuta per Giulia Gatto-Morticone. L’azzurra centra l’obiettivo della qualificazione al tabellone principale del WTA di Losanna (Svizzera), sconfiggendo sulla terra rossa elvetica la slovacca (testa di serie n.4) Kristina Kucova (n.149 del ranking) per 7-6 (4) 6-4 in 2 ore e 1 minuto di gioco. Un match nel quale l’italiana è stata capace di interpretare al meglio i momenti critici del confronto, aggiudicandosi con ...