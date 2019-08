Francesco Chiofalo mette like ad altre ragazze | ma si tratta di un malinteso

Francesco - like ad altre ragazze : Antonella reagisce - Chiofalo spiega : Francesco Chiofalo, piovono like per altre ragazze: la reazione di Antonella, Lenticchio spiega cosa è successo Lenticchio, ma che cosa combini? Francesco Chiofalo, piovono like a destra e a manca su Instagram per altre ragazze. Non solo: dal suo account ci sono state richieste d’amicizia a delle donzelle. Antonella Fiordelisi non ha gradito e si […] L'articolo Francesco, like ad altre ragazze: Antonella reagisce, Chiofalo spiega ...

Temptation Island - Alessio Bruno arrestato : scontro social tra la fidanzata e Francesco Chiofalo : È bagarre dopo l'arresto dell'ex single di Temptation Island Alessio Bruno, condannato per spaccio di cocaina. Nelle ultime ore sui social è scoppiato un botta e risposta al vetriolo tra la sua fidanzata e la coppia formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Alessio Bruno condannato per spaccio: cosa è successo Il 31enne conosciuto a Temptation Island 2017 è nei guai. Sui social la ...

Caso Bruno - duro botta e risposta tra Francesco Chiofalo e la D'Alessandro : 'Poveraccia' : L'arresto di Alessio Bruno per spaccio di sostanze stupefacenti, sta facendo molto discutere e in queste ore sul web Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi ed Eleonora D'Alessandro si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta in proposito. La settimana scorsa il Lenticchio di Temptation Island 4 in una intervista aveva detto la sua sulla vicenda legata ad Alessio Bruno: sulle pagine della rivista settimanale "DiPiù Tv", Francesco ...

Temptation Island Vip : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi nel cast? L'indiscrezione : Lenticchio e la sua fidanzata tra i possibili concorrenti della nuova edizione del reality delle tentazioni.

Scontro furioso tra Francesco Chiofalo e la fidanzata di Alessio Bruno : “Falso” - “Morta di fama” : Sui social è scoppiata una feroce bagarre che vede da un lato Eleonora D'Alessandro, la compagna dell'ex volto di Temptation Island condannato per spaccio, e dall'altra "Lenticchio" e la fidanzata Antonella Fiordelisi. Alcune dichiarazioni di Francesco non sono piaciute a Eleonora, cui Chiofalo e fidanzata rispondono per le rime: "Cerchi visibilità, hai costretto Alessio a vedere cocaina".Continua a leggere

Alessio Bruno : volano insulti tra la sua fidanzata e Francesco Chiofalo : Alessio Bruno: volano pesanti insulti tra la sua fidanzata, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Toni oltre i limiti: l’accaduto volano i coltelli tra Eleonora, fidanzata di Alessio Bruno, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Sono davvero pesanti le dichiarazioni che nelle ultime ore si sono scambiati i tre. Tutto è cominciato quando Eleonora ha letto l’intervista […] L'articolo Alessio Bruno: volano insulti tra la ...

Temptation Island Vip 2 : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi forse nel cast : Manca meno di un mese e mezzo alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip, il reality nel quale alcune coppie famose mettono alla prova il loro rapporto. Dopo aver saputo che fanno parte del cast Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, i telespettatori sono stati messi al corrente dei nomi di altri due protagonisti molto probabili della seconda edizione: il blog "Vicolo delle News", infatti, sostiene che voleranno ...

Temptation Island Vip : Francesco Chiofalo e Antonella nel cast - gossip : Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi nel cast, il gossip Settembre si avvicina e Temptation Island Vip, che quest’anno vedrà la conduzione di Alessia Marcuzzi, sta scaldando i motori. Il toto-nomi sulle coppie che vi prenderanno parte è già iniziato da qualche giorno. Oggi, il Vicolo delle News svela che saranno ‘arruolati’ nel […] L'articolo Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo e ...

Temptation - dopo l’arresto di Alessio Bruno interviene Francesco Chiofalo : L’ex protagonista di Temptation Island 2017, Alessio Bruno, è in carcere da qualche giorno per possesso e spaccio di droga. A parlare dello stato d’animo del ragazzo, in questo momento difficile, è il suo amico Francesco Chiofalo. I due si sono conosciuti proprio in Sardegna, nello splendido resort in cui hanno luogo le riprese del reality show dedicato ai sentimenti. Entrambi vi hanno partecipato con le rispettive fidanzate ...

Francesco Chiofalo : “L’unico modo per superare gli ostacoli della vita è ridere” : Il volto televisivo è tornato a parlare delle sue condizioni di salute nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Radio. Parla della sua esperienza dal punto di vista emotivo, sottolineando di aver imparato a dare importanza solo a ciò che merita e parla della seconda edizione di Temptation Island Vip, non escludendo del tutto la sua partecipazione.Continua a leggere

Francesco Chiofalo parla del tumore - di Temptation Island Vip e di Selvaggia Roma : Intervistato insieme alla compagna Antonella Fiordelisi a Radio Radio, Francesco Chiofalo, l'amatissimo Lenticchio di Temptation Island, torna a parlare di due degli argomenti che più suscitano l'interesse dei suoi seguaci: il cancro contro cui ha dovuto combattere nei mesi passati, la papabile partecipazione a Temptation Island Vip 2 e il rapporto turbolento con l'ex Selvaggia Roma, riapparsa in televisione dopo l'esperienza al dating show ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo e Antonella possibili partecipanti ma lui resta vago : Una delle coppie di Temptation Island Vip 2 potrebbe essere quella formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Sono settimane che i due ragazzi vengono accostati al reality di Canale 5 e ieri, durante un'intervista radiofonica, il romano non ha affatto smentito il gossip che lo vorrebbe per la terza volta nel cast del format. "Lenticchio", inoltre, ha anche punzecchiato la ex Selvaggia Roma, che da poco ha debuttato nel mondo della ...

Francesco CHIOFALO/ Dopo la malattia l'amore con Antonella Fiordelisi - Chi Summer Tour - : FRANCESCO CHIOFALO: Dopo un periodo difficile dovuto alla malattia, è tornato a sorridere al fianco di Antonella Fiordelisi. I due saranno sul palco del Chi Summer Tour a Rapallo

Temptation Island Vip - Francesco Chiofalo vorrebbe parteciparvi e lancia una frecciatina all'ex Selvaggia : "Da cantante non penso che avrà successo" - : Serena Granato L'ex tentatore di Temptation Island potrebbe partecipare all'imminente nuova edizione "vip" del docu-reality sui tradimenti In una nuova intervista concessa a Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, l'ex tentatore di Temptation Island, Francesco Chiofalo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla malattia che lo ha recentemente colpito e anche sul rumor che lo vedrebbe tra i papabili partecipanti a Temptation Island ...