Decay of Logos ha una data di uscita ed è un action RPG che si ispira a Dark Souls | Zelda

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Assolutamente a sorpresa arriva l'annuncio delle date didi unRPG davvero molto interessante che sia grandi opere videoludiche e non solo.ofsbarcherà su PC, PS4, Xbox One e Switch entro la fine del mese di agosto e in particolare il 27 agosto sulla console Sony, il 29 agosto su Switch e il 30 agosto su PC e Xbox One.Ci troviamo di fronte a un progetto che a livello di gameplay sie The Legend ofmentre da un punto di vista visivo e di setting gli sviluppatori guardano a Shadow of the Colossus e Tolkien. Controller e mouse e tastiera alla mano, possiamo aspettarci un focus su esplorazione e combattimento a quanto pare piuttosto impegnativo tra un variegato arsenale di armi caratterizzate da parecchie combo, abilità magiche e move-set più o meno complessi.Ecco il trailer che ha accompagnato l'annuncio delle date di ...

