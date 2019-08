Criptovalute | l’Antimafia | “Paradiso finanziario per riciclare e ripulire il denaro”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Le monete virtuali diventano sempre più uno strumento nelle mani delle mafie, che le utilizzano soprattutto perdenaro. A lanciare l’allarme è la Direzione Nazionale Antimafia nella sua ultima relazione. Il report, che fa riferimento alla relazione 2018, è citato oggi dal Sole 24 Ore. Secondo la Dna,sono utilizzate molto spesso da “organizzazioni delinquenziali anche di matrice mafiosa, persomme consistenti di proventi illeciti anche mediante lo spacchettamento delle somme dae l’utilizzo di più soggetti riciclatori, ovvero il ricorso a più monete virtuali”. Secondo il documento, “il bitcoin risulta la prima moneta per i pagamenti realizzati sul darknet ovvero per il commercio illegale” e tra le difficoltà per gli investigatori c’è una “complicata identificabilità degli indagati; la complessa ...

