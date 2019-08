Beach volley | Europeo Mosca 2019 | Menegatti Orsi Toth concedono il bis | ottavi a un passo

Beach volley – Campionato Europeo : i risultati delle coppie azzurre - Nicolai e Lupo avanzano senza problemi : I vice campioni olimpici Nicolai-Lupo non hanno avuto problemi contro i russi Gorbenko-Likholetov, battuti 2-0 (21-16, 21-17) Nel Campionato Europeo di Beach Volley, in corso di svolgimento a Mosca, esordio vincente per le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth: 2-1 (13-21, 23-21, 15-13) sulle greche Arvaniti-Karagkouni. Domani Marta e Viktoria se la vedranno con le francesi Placette-Richard (ore 10). Nel tabellone maschile buone ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca - 7 agosto. Lupo/Nicolai e Doppler/Horst : sfida tra vice-campioni : Spicca la sfida tra vice nella terza giornata di gare del campionato Europeo di Mosca iniziato ieri con tre successi e una sconfitta per il contingente azzurro. Fari puntati alle 16 su Lupo/Nicolai e Doppler Horst: i primi i vice campioni olimpici in carica, i secondi i vice campioni del mondo del 2017. Si tratta della sfida diretta numero 10 fra le due coppie che però non si affrontano da un anno e il bilancio parla a favore degli austriaci che ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Abbiati/Andreatta a un passo dall’impresa. Liamin/Myskiv piazzano la rimonta e si salvano : A un passo dall’impresa. Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta vanno vicinissimi alla sorpresa più grande della prima giornata, per un set e mezzo chiudono all’angolo una delle coppie più attese, i padroni di casa Liamin/Myskiv e poi si arrendono al ritorno della coppia russa che vince 2-1, spegnendo, almeno per il momento, il sogno di passaggio del turno degli azzurri che escono comunque a testa alta da una sfida che sembrava sulla ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Tris azzurro : tutto facile per Rossi/Carambula e Lupo/Nicolai! : tutto facile per Rossi/Carambula e Lupo/Nicolai che portano all’Italia la vittoria numero due e tre nell’Europeo di Beach volley. Rossi/Carambula dominano in due set la sfida contro i russi Hudyakov/Velichko che erano reduci dal successo nel torneo 1 stella di Pinarella di fine luglio. Gli azzurri hanno dominato il primo set con il punteggio di 21-14. In avvio di secondo parziale qualche flebile tentativo di reazione dei russi che ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Menegatti/Orsi Toth : che rimonta! Primo successo azzurro al Luzhniki : Inizia bene, con qualche patema di troppo ma bene, l’avventura azzurra al Campionato Europeo di Mosca. Le prime a scendere in campo sono state Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che sono tornate al successo ad un mese dall’ultima vittoria ottenuta agli ottavi di finale del Mondiale di Amburgo, battendo in rimonta 2-1 le greche Arvaniti/Karagkouni. Gara difficilissima per la coppia italiana che è partita malissimo, perdendo il Primo ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Domani il via : subito in campo le quattro coppie azzurre con un triplo assalto alla Russia : Prende il via al Luzhniki Sports Complex domattina alle 11 l’edizione 2019 del Campionato Europeo di Beach volley. Come sempre nelle annate dispari che precedono le Olimpiadi l’Europeo è un po’ compresso tra i tornei che danno punti per la qualificazione olimpica e dunque assume un ruolo secondario ma, soprattutto in campo maschile, questo è un torneo che assomiglia molto ad una rivncita del Mondiale che si è dispuitato un mese ...

Beach volley - World Tour 2019 Lubijana e Malbork. Polonia - Slovenia e Ucraina festeggiano nel “circuito europeo” : Polonia in Polonia, Slovenia e Ucraina in Slovenia. Profeti quasi tutti in patria nei due tornei del circuito europeo del World Tour che si sono conclusi ieri a Malbork e Lubijana. MALBORK Nel torneo polacco niente finale tuta fra padroni di casa /che avevano occupato tre caselle su quattro in semifinale) ma la Polonia è riuscita comunque a trionfare grazie a Kadziola/Ociepski che in finale hanno sconfitto 2-0 (23-21, 21-17) i lituani ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Quattro coppie azzurre a caccia del titolo continentale a casa dei campioni del mondo : Quattro coppie per un sogno continentale. L’Italia si presenta con un contingente nutrito all’appuntamento del Campionato Europeo di Mosca e anche con qualche ambizione in particolare in campo maschile con Paolo Nicolai e Daniele Lupo che questo torneo lo hanno vinto già tre volte, l’ultima volta due anni fa in finale contro i dominatori del World Tour Mol/Sorum. Sono loro la carta principale da podio per l’ItalBeach in un Europeo che arriva in ...

Beach volley - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Cresce l’attesa per l’inizio degli Europei di Beach volley di Mosca. La prima partita della manifestazioni si disputerà proprio oggim alle ore 19.30: Schutzenhofer/Plesiutschnig-Bocharova/Voronina. Da domani (6 Agosto) inizierà anche il torneo maschile e gli impegni per le coppie italiane. Sarà una manifestazione di assoluto livello, con alcuni tra i giocatori più forti del panorama internazionale. Saranno quattro le coppie italiane ...

Beach volley - World Tour 2019 Vienna. Mol/Sorum calano il Settebello - Pavan/Humana-Paredes non sbagliano un colpo : Vincono sempre loro. I norvegesi Mol e Sorum, che avevano eliminato Lupo/Nicolai agli ottavi, non falliscono l’appuntamento con il trionfo anche nel Major Series di Vienna e si aggiudicano il settimo torneo in stagione. Numeri impressionanti, quelli dei Vichinghi che, dal 27 aprile a oggi hanno vinto 49 partite delle 51 disputate il tornei ufficiali, conquistando la bellezza di otto podi consecutivi e sei vittorie. Un vero e proprio ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Palinuro. Gli Ingrosso calano il tris. Per They e Barboni primo sigillo stagionale : Gli Ingrosso tornano assieme e vincono, They e Barboni si mettono assieme per la prima volta e vincono: tutte le strade sono buole per sbancare Palinuro, che ha ospitato la quinta tappa del Campionato iotaliano di Beach volley, l’ultima prima dei due tornei che assegneranno prima scudetto e poi Coppa Italia. Terzo torneo in coppia per i gemelli Paolo e Matteo Ingrosso e terzo sigillo nel circuito tricolore dopo le vittorie di Milano e ...