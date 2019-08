Se la politica non parla d’amore non fa bene alla gente

Sicurezza bis - Airola (M5s) cita Formica : “politica è sangue e merda. Non è l’anticristo dei decreti” : Dai malumori sul provvedimento bandiera di Salvini, il decreto Sicurezza bis, insieme ad altri colleghi M5s, alla decisione di votarlo, perché “non è l’Anticristo” e altrimenti “si rischia di non aver più il M5s al governo“. Il dissidente pentastellato Alberto Airola cede alla realpolitik e annuncia in Aula il suo voto favorevole al decreto. “Mai come oggi penso alla frase di Rino Formica…”, spiega ...

Clima - Rossi : “E’ una sfida senza precedenti ma la politica non agisce sebbene siamo in pieno allarme” : “Impressiona il fatto di leggere che in Groenlandia il ghiaccio si scioglie al ritmo di miliardi di tonnellate al giorno, mentre brucia la Siberia, il Canada e l’Alaska, e si distrugge la foresta dell’Amazzonia. Il riscaldamento globale favorisce gli incendi e le fiamme stesse aumentano il riscaldamento globale, scaricando nell’atmosfera milioni di tonnellate di CO2. I ghiacci che si ritirano aumentano le zone scure del ...

Salvini replica al cronista : I bimbi non si coinvolgono nella polemica politica : Matteo Salvini risponde al cronista di Repubblica che ha montato il caso del figlio del vicepremier sulla moto d'acqua. Solo qualche giorno fa, Repubblica ha montato il caso sul figlio di Matteo Salvini a bordo della moto d'acqua della polizia. Immediatamente, la sinistra è partita alla carica, nonostante il vicepremier leghista abbia pregato di non prendersela con i poliziotti, ma è stato un "errore mio da papà, nessuna ...

Bibbiano e non solo - via la politica dalle questioni sanitarie : Un partito politico viene accusato di “voler togliere i bambini alle famiglie per darli in affido, per denaro, a coppie omosessuali”, mentre l’altro partito riceve l’infamante controaccusa di “voler annullare tutti gli atti degli assistenti sociali per ridare i bambini ai genitori che ne abusano”. Il tenore dei commenti sui social è più o meno questo. Negli anni ho assistito a situazioni in cui questioni sanitarie sono state strumentalizzate e ...

Lega-Russia - Conte : "Savoini solo al seguito di Salvini ma dal suo ministero nessuna informazione" | "politica estera dell'Italia non influenzata ma vigileremo" : "Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini", ha aggiunto il premier

Tav : Carfagna - ‘politica non ammicchi a estremisti incappucciati’ : Roma, 22 lug. (AdnKronos) – ‘Nessuna forza politica, soprattutto se ha responsabilità di governo, può permettersi ambiguità nei confronti di estremisti incappucciati che compiono atti violenti. Giudico pericolosi e irresponsabili quegli esponenti dell’attuale maggioranza che ammiccano agli aggressori di uomini e donne in divisa, come è successo anche recentemente in occasione degli incidenti ai cantieri per la linea ...

La Casa di Carta - Luka Peros - Jaime Lorente e Miguel Herran a DM : «Il Professore non fa politica ma difende i deboli dal governo tiranno» – Video : Luka Perso, Jaime Lorente, Miguel Herran “Noi siamo la Resistenza e non ci nasconderemo“. La Casa di Carta riparte con un nuovo e temerario piano del Professore che stavolta prevede anche l’utilizzo del consenso popolare. Quello da lui orchestrato, però, non sarà un gesto politico in senso stretto: ne è convinto l’attore Luka Peros, new entry nel cast della serie Netflix nel ruolo di Marsiglia, che abbiamo incontrato ...

"Borrelli mi definì il migliore ministro della Giustizia. Non entrò in politica per coerenza" : "Con me è sempre stato cortese, disse che ero stato il miglior ministro della Giustizia, poi aggiunse assieme al suo amico Giovanni Maria Flick". L'ex ministro socialista, Claudio Martelli, ricorda in un'intervista all'Agi un aneddoto dell'ex capo del Pool di Mani Pulite, Francesco Saverio Borrelli, morto oggi a Milano. Martelli è stato uno dei protagonisti della prima Repubblica, abbattuta dalle inchieste del Pool. Negli ...

politicamp - intervista a Brignone : “Governo è una scheggia impazzita - ma Di Maio e Salvini fingono” : Oggi a Senigallia si apre il Politicamp. In un'intervista la segretaria di Possibile Beatrice Brignone ci spiega perché quest'edizione è dedicata ai bambini: "Sono il futuro, quel futuro che noi dobbiamo garantirgli, impegnandoci da subito nel contrasto all'emergenza climatica. Mentre discutiamo di Salvini e Di Maio, il pianeta si scalda, mettendo a repentaglio l'esistenza dell'uomo".Continua a leggere

Ricostruzione post terremoto - Pirozzi : “Oggi non serve la politica dei selfie ma quella del fare” : Il consigliere della Regione Lazio Sergio Pirozzi, Presidente della Commissione Grandi Rischi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulla visita di Mattarella ad Amatrice. “La visita del Presidente Mattarella è importante perché il suo è un ruolo non politico, di garanzia –ha ...

La F1 sceglie i circuiti per soldi e politica - non per le corse. Almeno qualcuno lo dice : I piloti dovrebbero avere più voce in capitolo sui circuiti su cui correre: questa l’opinione di Lewis Hamilton, dopo le critiche di inizio stagione sulle gare noiose. Ma in Austria e a Silverstone i GP sono stati emozionanti e secondo il campione inglese la cosa ha a che vedere più con le piste attuali che […] L'articolo La F1 sceglie i circuiti per soldi e politica, non per le corse. Almeno qualcuno lo dice sembra essere il primo ...

politica & GIUSTIZIA/ Quella sinistra che sa sempre di non sapere : Repubblica titola a tutta prima pagina contro Matteo Salvini, come se fosse già colpevole. Un qualcosa che ricorda il 1992

LAVORO E politica/ L'alleanza per non soccombere alla 'rivoluzione 4.0' : La sfida della quarta rivoluzione industriale va affrontata senza che vincano tentazioni di politiche di stampo populista