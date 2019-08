SCUOLA Si può immaginarne una senza voti?

Sprechi d’acqua - può una SCUOLA indossare gli abiti della cattiva maestra? : Può l’istituzione Scuola indossare gli abiti della cattiva maestra? Non tutelando il diritto all’acqua, disperdendola nella fogna, a spregio di ogni umana considerazione? Questo è ciò a cui ho dovuto assistere il 25 Giugno del 2019, mentre prestavo servizio, in qualità di collaboratore scolastico addetto ai servizi di assistenza agli alunni con disabilità, presso il plesso Marabitti di Via Nicolò Spedalieri facente parte dell’I.C. Karol Wojtyla ...

Autonomia - sistema istruzione resta unitario. Passa la linea M5s. Conte : “Modello SCUOLA non può essere frammentato” : Dopo tensioni e confronti sull’Autonomia, uno dei nodi sembra essere stato sciolto. “Rispetto alle richieste avanzate dalle Regioni ne abbiamo accolto alcune e non altre. Uno snodo molto critico è quello sull’istruzione” ma è stato superato dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il sistema istruzione resta unitario come chiedeva da tempo il Movimento 5 stelle. “Il modello della ...

SCUOLA - continua il concorso per assumere 2.050 presidi | Bussetti : "La SCUOLA non può aspettare" : Il via libera è arrivato dal Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso del Miur. Il ministro Bussetti: "Procederemo ora senza indugio con la pubblicazione della graduatoria e le assunzioni"

Autonomia - Di Maio : “Tavolo bloccato su SCUOLA. Non si può scegliere in quale regione nascere” : “Il tema non è l’Autonomia ma il tema è che il tavolo si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola. Un bambino non sceglie in quale regione nascere. I bambini non c’entrano niente con l’Autonomia”. Lo ha detto il vicepremier ministro del lavoro e sviluppo Luigi Di Maio, parlando con i cronisti dopo l’approvazione in Senato del ddl sul taglio dei parlamentari. “L’Autonomia si deve fare ma non ...