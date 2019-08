Salvini | Rifarei il contratto di governo | ma se le liti continuano

Fonte : blogo

(Di martedì 6 agosto 2019) Matteoè stato ospite stamane di Radio 24 news. Il ministro dell’Interno ha innanzitutto spiegato cosa cambi con il decreto Sicurezza Bis, approvato ieri sera dal Senato. "C’è un aumento delle pene per chi aggredisce le forze dell’ordine scendendo in piazza con catene, bastoni o caschi. Multe severe per le Ong che non rispettano la legge". In una frase? "Più Oriana Fallaci, meno Carola Rackete - riassume il vicepremier - Sono preferenze... C’è anche chi preferisce chi ha rischiato di schiacciare una motovedetta della Guardia di Finanza per attraccare illegalmente in Italia".: "Non è gradevole essere attaccati dagli alleati"Tornando sulle tensioni con l’altro partito di maggioranza, il Movimento 5 Stelle,ribadisce di essere stufo del “fuoco amico”. "Ogni giorno non è gradevole essere attaccato dagli alleati dei 5Stelle - sottolinea - . Ieri il ministro ...

