Migranti e Ong | Meloni | ' Con i governi seri non moriva nessuno'

CAOS Migranti/ Ecco il progetto politico che muove le Ong : Tutte le Ong sono di nuovo in mare, come se il caso Sea Watch non fosse successo. Intanto la von der Leyen propone un "patto per le migrazioni"

L'Ong si arrende a Salvini : "Portiamo i Migranti a Malta" : Bartolo Dall'Orto Il Viminale firma il divieto di transito. L'Ong ferma davanti a Lampedusa si arrende e ora fa rotta verso La Valletta La Alan Kurdi ruota il timone e fa rotta su Malta. Dopo il divieto di ingresso in acque italiane firmato dal ministro Salvini, L'Ong che stazionava a 20 miglia di distanza da Lampedusa ha preso "autonomamente" la decisione di puntare su La Valletta. "Queste sono le persone da cui l'Italia deve ...

Novanta Migranti salvati dalle Ong. E Salvini grida al ricatto tedesco : La Alan Kurdi a Lampedusa con 40 profughi, 52 soccorsi dalla Open Arms a largo della Libia. Il ministro dell’Interno: “Berlino ci chiede di farli sbarcare per prenderne 30 della Gregoretti”

Migranti e Ong - Seehofer a Salvini sui porti chiusi : 'Che senso ha se poi sbarcano?' : Continua a tenere banco la scelta dell'Italia di chiudere i propri porti alle Ong. Chi, nelle ultime ore, è tornato ad occuparsi della politica italiana sull'immigrazione è stato il Ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer che ha svelato le sue perplessità sulla strategia messa in atto dall'Italia, ha invitato Salvini ad aprire i porti ed ha rivelato alcuni retroscena rispetto a quelli che sarebbero stati i colloqui tra lui ed il leader ...

ALAN KURDI VERSO LAMPEDUSA : SALVINI 'DIVIETO INGRESSO'/ Migranti - Ong sfida Viminale? : Nave ALAN KURDI dell'Ong Sea Eye recupera 40 Migranti e chiede porto sicuro a LAMPEDUSA, SALVINI netto: 'Firmato divieto d'INGRESSO', le ultime notizie.

Migranti : Patronaggio - ‘Porti libici non sicuri - no prove accordi Ong-trafficanti’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – “Abbiamo la sensazione che le minacce al Procuratore di Agrigento Patronaggio arrivino dagli ambienti che vedono con una certa ostilità la sua azione anche a tutela dei principi costituzionali oltre che le norme di legge sul tema dell’immigrazione”, ha poi sottolineato Clausdio Fava. “Vogliamo capire con lui oggi quanto questo abbia a che fare solo con il codice penale o non chiami in causa molte ...

Migranti : Patronaggio - ‘Porti libici non sicuri - no prove accordi Ong-trafficanti’/Adnkronos : Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “I porti della Libia non sono sicuri” perché “il porto sicuro non è solo quello dove si mette in salvo la vita umana, ma anche quello che assicura i fondamentali diritti umani e della persona”. A metterlo nero su bianco è il Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ascoltato per circa un’ora dalla Commissione antimafia ...

Migranti : Patronaggio - 'Ong? Rilevanza penale solo se c'è accordo con trafficanti' : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - "Per noi c'è una Rilevanza penale solo se c’è un accordo tra chi mette in mare i gommoni e le ong, altrimenti c’è il rischio che si presti a strumentalizzazioni". Lo ha detto, come si apprende, durante l'audizione a porte chiuse davanti alla Commissione regionale antim

Gregoretti - la nave carica di Migranti non scalda nemmeno la sinistra. Non è di una ong... : Per ora i 131 migranti salvati al largo della Libia restano a bordo della "Gregoretti", la nave della Guardia Costiera all' ancora nel porto di Augusta. E ci resteranno sino a quando l' Unione Europea non avrà dato una risposta chiara alle legittime domande poste dal governo italiano. «Ora la Ue ris

Migranti - da ong 10mila euro al peschereccio che ha salvato i naufraghi : Stallo per i 135 Migranti che si trovano ora sulla nave della Guardia Costiera "Gregoretti". Salvini ha spiegato che non...