Bollorè fa cassa con Universal Tratta per vendere il 10% a Tencent

Fonte : affaritaliani

(Di martedì 6 agosto 2019) Vivendi è intiva conper cedere un 10% diMusic Group (Umg) aMusic Entertainment per 3 miliardi, con opzione da esercitarsi entro 12 mesi su un altro 10% alle stesse condizioni. Oltre ad esplorare possibili cooperazioni per rafforzarsi nell'ambito della subscription-economy, il gruppo francese sembra voler rompere gli indugi e potrebbe chiudere anche le altre partite rimaste in sospeso, come in Italia con Mediaset. Il recesso non sembra convenire né a Bolloré né ai Berlusconi, dunque si cercheranno uno o più partner disposti a subentrare ai francesi, che nei prossimi 12 mesi potrebbero così disporre di non meno di 7 miliardi di euro di mezzi freschi, eventualmente da investire per far decollare il progetto di una "anti Netflix" europea. Magari anche a colpi di acquisizioni. Segui su ...

