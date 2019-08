Amantino Mancini torna in Italia | il brasiliano comincerà la carriera da allenatore in…

Fonte : sportfair

(Di martedì 6 agosto 2019) L’ex giocatore di Roma e Inter guiderà il Foggia in Serie D, cominciando così su una panchina gloriosa la suadaè pronto a cominciare la sua nuovada, l’ex giocatoreinfatti guiderà nella prossima stagione il Foggia, che ripartirà dalla Serie D dopo il fallimento dello scorso anno. Secondo GianlucadiMarzio.com, l’accordo tra le parti è stato raggiunto nella giornata di oggi, dopo giorni di trattative. Adessoinizierà a programmare il viaggio per l’, dove dovrebbe sbarcare nei prossimi giorni per cominciare questo primo nuovo capitolo di un’emozionante.L'articoloin, illadain… Serie D SPORTFAIR.

GioMat86 : ovviamente, se sarà davvero Amantino Mancini, spero che faccia bene. - Nick_george24 : RT @AlfredoPedulla: Amantino #Mancini parte oggi dal Brasile, arriva domattina a Roma e il #Foggia lo presenterà come nuovo allenatore doma… - AlfredoPedulla : Amantino #Mancini parte oggi dal Brasile, arriva domattina a Roma e il #Foggia lo presenterà come nuovo allenatore domani all’ora di pranzo -