Sicurezza bis | sì del Senato | è legge | 160 voti favorevoli Salvini | «Grazie italiani e

Sicurezza bis - sì del Senato alla fiducia : applausi e abbracci tra i leghisti. Urla dai banchi del Pd : “Vergogna” : Il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul dl Sicurezza bis con 160 voti favorevoli, 57 voti contrari e 21 astenuti. Il provvedimento ha incassato l’ultimo via libera del Parlamento e con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sarà legge. Fratelli d’Italia come annunciato si è astenuta, mentre Forza Italia non ha partecipato al voto pur rimanendo in Aula. I presenti sono stati 289, i votanti 238, la maggioranza ...

Decreto Sicurezza bis - Zingaretti : “Grazie agli schiavi 5 Stelle ora Italia meno sicura” : Duro attacco del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al Movimento 5 Stelle dopo l'approvazione del Decreto sicurezza bis al Senato: "Il Decreto Salvini è passato, l'Italia è più insicura. Grazie agli schiavi 5 Stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa, anzi peggiorerà. Il crimine ringrazia, le persone sono sempre sole e le paure aumentano. Salvini ci campa”.Continua a leggere

Decreto Sicurezza bis - la disumanità è diventata legge : Il secondo Decreto Sicurezza voluto da Salvini è legge. Un testo vergognoso, che ha come unico obiettivo quello di dimostrare ai 5 Stelle e al mondo quanto il ministro dell’Interno possa tirare la corda, quanto possa farsi beffa degli obblighi internazionali di soccorso in mare, quanto possa irridere il diritto internazionale e la coerenza costituzionale. Fin dalla forma della nuova normativa: la decretazione basata sui requisiti di necessità e ...

Sicurezza : dl bis - no navi in mare italiano - più pene per ordine pubblico/Scheda (4) : (AdnKronos) – Viene ampliato l’ambito applicativo della disciplina sanzionatoria per il cosidetto bagarinaggio, con la possibilità per il sindaco di ordinare l’allontanamento dei bagarini dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus.RISORSE A FORZE ordine E ASSUNZIONI PER ESECUZIONI pene- Previste più risorse per Forze di polizia, Forze armate e Vigili del Fuoco e personale del ...

Sicurezza : dl bis - no navi in mare italiano - più pene per ordine pubblico/Scheda : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Divieto per le navi che soccorrono i migranti di ingresso nelle acque territoriali italiane, con possibilità di multe e confische per chi viola la disposizione. pene più severe per incidenti durante manifestazioni pubbliche e maggiori tutele per le Forze dell’ordine. Giro di vite per le violenze nelle manifestazioni sportive. Sono i pilastri sui quali si regge il cosiddetto decreto legge Sicurezza ...

Sicurezza : dl bis - no navi in mare italiano - più pene per ordine pubblico/Scheda (3) : (AdnKronos) – pene più severe anche in caso di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a un magistrato in udienza, con esclusione della tenuità del fatto quando si procede per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale commessi nell’esercizio delle loro funzioni.MANIFESTAZIONI SPORTIVE – Viene ampliata la portata del cosiddetto Daspo ...

