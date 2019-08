Fonte : wired

(Di lunedì 5 agosto 2019) (foto: Getty Images) Hiromitsu Nakauchi è un nome abbastanza noto nel campo dellabiologica di frontiera, quella per intenderci delle più discusse.il suo nome negli ultimi tempi è stato legato soprattutto a gli studi sugli, ovvero che contengono materiale genetico di diversa provenienza. Ma che non viene dalla stessa specie, come accadde per esempio per le scimmie mosaico presentate nel 2012. Lo scienziatose dell’università di Tokyo e della Stanford University mira a mescolare insieme specie diverse. E ora, secondo quanto annunciato dal quotidianose Asahi Shimbun, è pronto a creare organi umani all’interno di animali. Lo scopo è di poter contare, un giorno, su organi umani adatti a essere utilizzati nei trapianti, trovando soluzioni on-demand al problema della scarsità organi disponibili., i ...

MilanoCitExpo : Perché il Giappone spinge sulla ricerca degli embrioni chimera #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Ama_TeenAngels : RT @isatbytheriver: Spiegatemi perché sono qui e non in vacanza in Giappone -