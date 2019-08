Mount and Blade II | Bannerlord ed i suoi combattimenti in mischia si mostrano in un

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 5 agosto 2019)andII:è in sviluppo da qualche tempo ormai, ma lo studio di sviluppo sta pubblicando una serie di filmati di gameplay. In questo caso Tale Words Entertainment attraverso un nuovo filmato di 20 minuti ha mostrato il combattimento in.Il video mostra alcuninella modalità Schermaglia, che vede una serie di giocatori combattere tra loro. Ovviamente nel video viene mostrata anche l'ambientazione, parte del castello e dei bastioni.Il combattimento tuttavia sembra aver ancora bisogno di essere migliorato in quanto in alcuni punti sembra parecchio "legnoso". In tutto questo lo studio di sviluppo ha dichiarato precedentemente che i visitatori saranno in grado di provare il gioco alla Gamescom che si terrà quest'anno a Colonia. Di seguito potete dare uno sguardo al video di gameplay.Leggi altro...

Eurogamer_it : #MountAndBlade2Bannerlords si mostra in 20 minuti di gameplay. - Josmaidana18 : RT @MR_IR_AP: Plato (101x101km) and Mare Imbrium (1250x1250km) --- #moon #lunar #sea #astrophoto #astrophotography #space #universe #solars… - MR_IR_AP : Plato (101x101km) and Mare Imbrium (1250x1250km) --- #moon #lunar #sea #astrophoto #astrophotography #space… -