Luglio 2019 il mese più caldo mai registrato a livello globale

Luglio 2019 - il mese più caldo di sempre : come ha stravolto il nostro futuro (in peggio) : Il caldo estremo ha raggiunto livelli tali per cui il Luglio 2019 appena concluso è stato il mese più caldo della storia. La causa è il riscaldamento globale da noi provocato e ciò a cui stiamo assistendo è un momento di svolta per la nostra storia: tra la Siberia che brucia e la Groenlandia che si scioglie, ecco cosa rischiamo.Continua a leggere