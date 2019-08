È allarme zanzara killer | Fa scoppiare il cervello

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Pina Francone Emergenza in Florida e in Massachusetts, dove il virus diffuso dall'insetto ha effetti mortali per l'uomorosso negli Stati Unti, in Florida e Massachusetts, dove si sta alzando lo stato di allerta per il virus diffuso da unacapace distruggere il, provocandogli edemi e infiammazioni mortali. Il Dipartimento della Salute americano Paese ha individuato sette città "ad alto rischio" di Eee: il virus è stato rilevato in 92 campioni di zanzare e un terzo di questi insetti appartiene a ceppi che possono trasmettere il patogeno all'uomo. Monica Bharel, commissario alla Salute Pubblica, così come riportato dal Messaggero, ha dichiarato:"Abbiamo elevato il livello di rischio, perché c'è più attività di quella che registriamo di solito, e in un periodo precoce della stagione". Per il momento, negli Usa non sono stati rilevati ancora casi di Eee ...

