Atletica | Therese Johaug incredibile | la stella dello sci di fondo ha vinto i 10000 ai

(Di lunedì 5 agosto 2019)hametri ai Campionati Norvegesi dileggera. Non è un’omonimia, è proprio lei: la celeberrima sciatrice di, vincitrice di dieci medaglie d’oro ai Mondiali e di tre allori alle Olimpiadi, ha deciso di cimentarsi in un nuovo sport e ha subito fatto centro. Ha trionfato con un tempo di assoluto spessore, un interessante 32:20.86 che è il 15esimo crono europeo stagionale e rappresenta anche il minimo per la rassegna continentale del prossimo anno (quella che seguirà le Olimpiadi di Tokyo 2020). La 31enne non si è allenata puntigliosamente per questo appuntamento eppure il risultato è arrivato in maniera abbastanza semplice, anche se non vale il minimo per i Mondiali di Doha (28 settembre-6 ottobre, serve 31:50.00). La scandinava, assente alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 per una squalifica dovuta al doping, potrebbe avere trovato un ...

